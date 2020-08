Hallgat a baloldali színházi világ Gyurcsány Vidnyánszkyt ért fenyegetéséről

Még a radikális baloldaltól is szokatlan, a kommunista diktatúra időszakát felidéző módon fenyegette meg a bukott miniszterelnök, a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc az egyik legnagyobb magyar művészt, a Kossuth- és Mejerhold-díjas Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját. Azt írta a Facebookon: földönfutóvá teszi, minden értelemben.

Gyurcsány Ferenc kijelentésével kapcsolatban több baloldali, aktívan politizáló színészt és rendezőt is megkeresett az Origo, arra voltak kíváncsiak, hogyan értékelik a pártelnök szavait.

„Úristen, öntől hallok erről először” – így reagált a Vidnyánszky Attila földönfutóvá tételéről szóló Gyurcsány-mondatra vonatkozó kérdésre Fullajtár Andrea, a Katona József Színház színésze, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) osztályvezető tanára. Nem sokkal később viszont váratlanul ellentmondott korábbi kijelentésének, amikor az SZFE által kiadott (üggyel kapcsolatos) állásfoglalásról beszélt (ebben az egyetem – felemás módon – elhatárolja magát Gyurcsány szavaitól – szerk.).

„Mit kell nekem ezzel kezdenem?”, „Milyen szakma?”, „Miért kellene nekem bármit kommentálnom?” – sorolta ingerülten a kérdéseket Fullajtár. Amikor az Origo munkatársa megjegyezte, hogy szeretné, ha – a szokásoknak megfelelően – ő kérdezhetne, a színésznő pedig válaszolna, azt mondta, ő nem közszereplő, ezért nem lehet őt csak úgy kérdezgetni. „Bocsánat, közszereplőtől lehet ilyet kérdezni, én színész vagyok és tanár” – mondta.

Majd amikor az újságíró azt válaszolta, hogy ez telefonos interjú, akkor Fullajtár Andrea emelt hangon ezt felelte: „Nem, a telefonos interjú is egyeztetve van arról, hogy kérdezni szeretne tőlem, én beleegyezésemet adom, és válaszolok.”

Majd hozzátette: csak és kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban hajlandó nyilatkozni az Origónak.

A beszélgetés végén végül annyit mondott: „abszolút” elhatárolódik Gyurcsány szavaitól. Majd miután letette a telefont, még visszahívta az újságírót, hogy megkérdezze, egészen pontosan hogy is hívják az interjú készítőjét.

Nagy Ervin az Origo megkeresésére mindössze annyit mondott, hogy távol tartja magát a politikától, ezért nem nyilatkozik bővebben Gyurcsány Ferenc kijelentéseiről.

Ehhez a „távoltartáshoz” hozzá kell tenni, hogy tavaly decemberben például minősíthetetlenül gyalázta Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét a színházi törvény kapcsán.

„Szomorú dolog ez. Nagy Ervin a kultúra védelmére hivatkozva képződményezik, pöcegödrözik és mocsoládézik. Azt is mondja, hogy a politika ellen is használhatják majd a »kreatív energiáikat«. Amit bemutatott, az nem kultúra, és nem is kreativitás, hanem szimpla útszéli stílus. Ezt az ellenzéki provokátoroktól megszoktuk, de a művészektől nem ezt reméljük, bármit is gondoljanak az ország dolgairól”