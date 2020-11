Balsai Móninak, most a család az első

Balsai Móni, mindössze egy új színházi munkát vállalt idén, mert most a család az első az életében. Igaz, ebben lubickol mert azt mondja: egy csodacsapatban dolgozhat.

Október 30-án mutatták be a Házassági leckék középhaladóknak 2. című előadást, amelynek az első részét is rajongással fogadta közönség. A címből adódóan jogosan merülhet fel a kérdés: az első rész folytatását láthatjuk a színpadon?

A mostani előadás nem a folytatása a Házassági leckék középhaladóknak című darabnak, hanem Florian Zellernek a darab írójának egy másik változata ugyanarra a témára – mondta a Vasárnap Reggelnek Balsai Móni, színésznő. Érteni fogja az a néző is, aki nem látta az első részt, mert két különálló történetről beszélünk, mindkettő megáll önálló darabként a lábán. Persze ugyanazok a karakterek benne, mint az első előadásban, én továbbra is a Michel nevű karakter feleségét, Laurencet játszom, aki a házasságáért, a szerelemért, és az igazságért harcol. Reméljük, hogy az első részhez hasonlóan ezt is ugyan olyan viccesnek és tartalmasnak találja a közönség.

Miről szól a színdarab?

Szó esik benne hűségről, megcsalásról, hazugságról és igazságról is, de túl sokat nem árulhatok el. Ami biztos, a színdarab remek szórakozást ígér, és az első részhez hasonlóan komolyabb üzenetet is hordoz, lehetőséget ad a nézőnek arra, hogy elgondolkodjon és önvizsgálatot tartson. A központi kérdése az, hogy vajon mi a jobb, ha kegyes hazugságot gyakorlunk, vagy ha elmondjuk az igazat.

A darab első részéhez hasonlóan ebben is négyen játszanak. Összeszokott csapattal dolgozhatott. Milyen hangulatban teltek a próbák?

Jól teltek a próbák, mert mi négyen – Kovács Patrícia, Stohl András, Schmied Zoltán és én – nagyon szeretjük egymást, és jó így együtt dolgozni. Ebből a szempontból ez úgymond egy csodacsapat, jól megvagyunk együtt. Különleges volt számomra, hogy egy darabnak a második részén dolgozhattam, mert ilyen még nem fordult elő velem a színházi pályafutásom alatt. Persze mint említettem, ez sem a szószoros értelmében vett folytatás, ámde ugyan azok a karakterek működnek ebben is, mint az első részben. Nagyon érdekes élmény olyan ember bőrébe bújni ismét, akit már játszottam korábban. Emellett minden előadás izgalmakat tartogat számomra, mert rengeteg hasonló párbeszéd hangzik el, mint az első részben, úgyhogy borzasztóan kell koncentrálnom, hogy minden jó helyre kerüljön, és az hangozzon el, aminek el kell.

Mindannyian érezzük a pandémia hatását a mindennapokban. Mennyire befolyásolja a színházi működésüket?

Most azok a darabok vannak a színpadon tartva, amelyek a koronavírus-járvány sújtotta időszakban is játszhatók, ezek kevesebb szereplős darabok. Az előadások száma kicsit megcsappant, illetve korlátozódtak a lehetőségek. Nem tudjuk meddig tart ez, reméljük, hogy azért lassan-lassan vége lesz ennek a fránya vírusnak, és visszaáll a rend. Tudom, erre még várni kell, úgyhogy türelmesen, ámde nagyon várom.

Most éppen egy vígjátékban szerepel, de munkássága alapján egyáltalán nem lehet beskatulyázni. Miben szerepel szívesen? Könnyedebb humoros darabokban, vagy komolyabb hangvételű drámákban?

Mindkettőt szeretem. Akkor érzem szerencsésnek magamat, ha mindkettőt játszhatom. Egy színész életében vannak olyan időszakok, amikor csak drámai előadásokba hívják, és vannak olyanok, amikor csak vígjátékokba kerül be. Szerintem az az egészséges, és az tölt el jó érzéssel, ha ez egyensúlyban van. Ha valamelyiket nem játszhatnám, akkor egészen biztos, hogy hiányérzetem lenne.

Az elmúlt tíz évben a színpad mellett rengeteg filmben és sorozatban láthattunk. Dolgozik most új filmen vagy sorozaton?

Nem, a Házassági leckék középhaladóknak 2-őn kívül semmi máson. Ezt a darabot játsszuk a színházban, de ebben az évadban több munkát nem vállalok, mert most a családé a főszerep.

Melyik alakítására a legbüszkébb?

Ezt így nagyon nehéz megmondani, mert persze vannak olyan munkáim, amik jobban a szívemhez nőttek, de semmit sem szeretek kiemelni, mert számomra mindegyik szerep fontos és értékes. Most talán a legutolsó nagyobb munkámat tudnám megemlíteni: az Alvilág című sorozatnak lassan pont egy éve volt a bemutatója, és nagyon örülök, hogy a legjobb sorozat lett a tavalyi évben. Idén szeptemberben pedig megkaptam a Televíziós Újságírók Díja gálaesten a legjobb színésznőnek járó díjat, ami szintén nagyon jó dolog. Ezekre büszke vagyok, és örömet okoznak.

Van esetleg álom szerepe, amit mindenképpen szeretne eljátszani?

Nincsen álom szerepem. Azt viszont remélem, hogy a közeljövőben is jó szerepek fognak megtalálni, amiket jól lehet játszani, és közben élvezhetem a munkámat. Bízom benne, hogy lesz színpadi és filmes felkérésem is.