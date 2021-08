Bemutatta frissen restaurált, „faros” Ikarusát a Közlekedési Múzeum

A kormány 6,674 milliárd forinttal támogatta a Közlekedési Múzeum gyűjteményének restaurálását.

Bemutatta gyűjteményfejlesztési programjának első eredményét, egy restaurált, „faros” Ikarus 66-ost pénteken a Közlekedési Múzeum, a felújított járművel – amelyet a hétvégi Ikarus minifesztiválon a közönség is megtekinthet – megalakult a múzeum nosztalgiabusz-flottája.

A kormány május 31-i határozatában 6,674 milliárd forinttal támogatta a Közlekedési Múzeum gyűjteményének restaurálását, a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentésének öt éven át tartó programját. A forrásból a múzeum több mint száz kiemelt értékű nagyjármű és számtalan további műtárgy (többek között modellek, egyenruhák és térképek) restaurálásával és beszerzésével újítja meg gyűjteményét – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

A program első kézzelfogható eredménye a most bemutatott Ikarus 66-os. „Mindig nagy öröm egy múzeumnak, amikor gyarapíthatja gyűjteményét, a Közlekedési Múzeum számára pedig nem is lehetne nagyobb érték talán egy faros Ikarusnál, ami a nemzeti ipar- és közlekedéstörténet egyik szimbóluma, a hazai formatervezés egyik kiemelt darabja” – idézte a közlemény Vitézy Dávid főigazgatót.

A közlemény szerint a gyűjtemény új Ikarusa a talán legnépszerűbb és legszebb magyar autóbusztípus utolsó tíz legyártott példányának egyike. Az Ikarus 66-os a vidéki autóbuszállomások, autóutak legjellemzőbb példánya volt mintegy két évtizeden át, a nyolcvanas évek elejéig.

A múzeum példányát 1973. április 3-án helyezték üzembe a székesfehérvári, 14. számú Volán vállalatnál, az évtized végén a Mezőgép vállalat egri gyáránál közlekedett, majd 1982-től a Kisegítő Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon autóbuszaként szolgált, egészen a forgalomból való 1983-as kivonásáig. Ezt követően a járművet egy méhész használta, oldalán a kaptárak felhelyezésére alkalmas pontokat alakítva ki, valamint kiszerelve az üléseket is.

Az autóbusz lényegesebb fő darabjai, így motorja, váltója, illetve a teljes műszerfali egysége azonban épségben maradtak, és látszólagos rossz állapota ellenére a múzeumi szempontoknak megfelelően jól restaurálható volt. A Közlekedési Múzeum még 2016-ban vásárolta meg az Ikarus 66-ost; aprólékos és hiteles restaurálása mintegy másfél évet vett igénybe. A jármű visszanyerte eredeti állapotát, üzemképességét, illetve az oldtimer minősítést is megkapta – olvasható a közleményben.

Mint a múzeum hangsúlyozta, nem egy már működő, felújított járművet szerettek volna megvenni, hanem az enyészettől megmenteni egy példányt a nemzeti ipar- és társadalomtörténet egyik szimbólumából.

A Közlekedési Múzeum ugyanis az Ikarus-örökség közintézményi megőrzését is felvállalja – emlékeztetett az intézmény, amelynek 2016-ig csupán egy darab Ikarus autóbusza volt, ám az azóta megkezdett, a kormány által is támogatott gyűjteményfejlesztési programjának egyik legfontosabb célkitűzése a hazai autóbusz- és vasúti járműgyártás nemzetközileg is jól ismert produktumainak megmentése.

A közlemény szerint a múzeum nemcsak a járművekre figyel, hanem a kapcsolódó archívumi anyagok, történetek, rajzok méltó megőrzésére is, ezért nemrég az Ikarus műszaki tervtárának mikrofilmmásolatai is bekerültek a gyűjteménybe.

Mindezek mellett a múzeum szorosan együttműködik az Ikarus-örökséget szintén fontosnak érző számos hazai céggel, szervezettel és gyűjtővel. Az augusztus 28-29-i hétvége a Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az egykori Északi Járműjavítóban már ezt a partnerséget is szépen reprezentálja, ugyanis a BKV Zrt., a Volánbusz, a Légiközlekedési Kulturális Központ és a Lanta Kft. is elviszi buszait az Ikarus minifesztiválra.

Az intézmény célja az is, hogy az utcaképet egykor jellemző, régi járművek közül néhány nosztalgiamenetekre is alkalmas legyen. Ilyen járműparkja a Közlekedési Múzeumnak korábban soha nem volt, most azonban a faros Ikarus mellett bemutatták az intézmény fiatal és bővülő nosztalgia autóbuszflottáját is, amelyet a faros Ikarus mellett egy Ikarus-311-es és egy szintén frissen felújított Ikarus-211-es alkot.

Az autóbuszokkal elindult gyűjteményfejlesztés az új Közlekedési Múzeum megnyitásáig, 2026-ig folytatódik a májusi kormánydöntés értelmében. A műtárgyak az új Közlekedési Múzeum kiállításában, illetve egyes darabok a most megalapozott nosztalgia flottában lelik meg végleges otthonukat a közlemény szerint.

Borítókép: A Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési programja keretében frissen restaurált Ikarus 66-os autóbusz az Északi Járműjavító dízelcsarnokában tartott bemutatón 2021. augusztus 27-én. A most először látható modell többéves restaurálási munka során kapta vissza eredeti állapotát. A típus elterjedt becenevét, a Farost a jármű farmotoros elrendezése, és az ehhez kapcsolódó jellegzetes, a járműtestből hátra kinyúló motorsátor ihlette.