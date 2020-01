Egyedülálló herendi porcelánokból nyílt tárlat Győrben

az Esterházy mellett az Apponyi-, a Rothschild- és a Victoria-minták is megismerhetőek a március 8-ig mindennap látogatható tárlaton.

Cseh Sándor a kiállított étkészletek, dísztárgyak, szobrok, figurák, vázák, lámpák közül kiemelt egy, a Szent László-hermát ábrázoló dísztálat, egy 1847-es szőlőleveles csemegetányért, egy pate sur pate technikával készült 20. század eleji vázát, valamint egy, az 1870-es évekből való Esterházy-mintás porszórót is.

Az elsőben a manufaktúra történetéhez kapcsolódó darabokat, a másodikban szakrális tárgyakat, a harmadikban pedig minták szerint válogatott porcelánokat mutatnak be. A negyedik teremben egy herendi porcelánból készült étkészlettel megterített, elegáns polgári asztal látható.

Csaknem négyszáz, egyedi készítésű herendi porcelánból készült tárgyat mutat be a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. azon a kiállításon, amely pénteken nyílt meg a Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontjának Triangulum Galériájában