Ifj. Richter József és felesége nyerte az Arany Pierrot-díjat

A gálán a Newcomer Show fiatal magyar tehetségeit is kitüntették: aranyérmet nyert Varga Rikó Roberto, ezüsttel jutalmazták a High5 triót, Russnak Regina pedig bronzérmet kapott.

Budapest főváros különdíját az oroszországi Diamond Circus of Yakutia csoportja vehette át Karácsony Gergely főpolgármestertől. Díjazták a Lyrical Circus – Late Night Show produkcióit is: első helyen végzett az izraeli Alisza Sehter, ezüstérmet vihet haza a kanadai Duo Unity – Cyr Wheel, míg a bronz a Mallakhamb India csoportjának járt.

A Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díját és a magyar cirkuszigazgatók arany fokozatú díját egy olyan mutatványért kapták, amelyben balettprodukciót mutattak be lóháton.

