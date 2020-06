Indulnak a zenei programok a Zsolnay-negyedben

Újra nyílnak a kiállítások is.

Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyed Pirogránit udvarán június végén indulnak újra az élőzenei programok – közölte a Zsolnay Örökségkezelő Kulturális Központ Nkft.

A Pirogránit esték elnevezésű sorozatot a Hot Jazz Band koncertje nyitja június 25-én. A Pannon Filharmonikusok kamaraszimfonikus formációja könnyedebb klasszikus művekkel lép fel, június 27-én és július 4-én négy koncertet adnak majd.

Júliusban rendezik Beck Zoltán, a 30Y alapítója és Grecsó Krisztián író, valamint Wunderlich Tamás színész és Kéméndi Tamás harmonikaművész közös estjét. Koncerten mutatja be Left Alone, Songs from Abbey Lincoln című, új lemezét a Vörös Niki Quartet.

Július 25-én a közelmúltban második lemezét kiadó Platon Karataev ad koncertet, július 30-án az idén tízéves rythm and blues együttes, az E.K. Avenue Magyarország játszik. Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színművésznő, énekesnő augusztus 6-án lép színpadra, augusztus 13-án a Premecz Mátyás Organ Triót hallhatja a közönség.

Az örökségkezelő arról is beszámolt, hogy pénteken megnyíltak a Zsolnay Negyed kulturális látnivalói: ismét látogatható a Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény, a Rózsaszín Zsolnay kiállítás, a Család- és gyártörténeti kiállítás, a Zsolnay Mauzóleum, a Látványmanufaktúra, a Labor – Interaktív Varázstér és a Bóbita Bábmúzeum. Korlátozott létszámmal elindulnak a planetárium előadásai is.

Az érdeklődők idegenvezető segítségével ismerhetik meg a Zsolnay-negyedet hétköznapokon 11, szombaton és vasárnap 16 órakor induló séta keretében.

Péntektől már látogathatók az örökségkezelő belvárosi turisztikai attrakciói: az ókeresztény sírkamrákat bemutató Cella Septichora Látogatóközpont, az Ókeresztény Mauzóleum, valamint a Középkori Egyetem.

A Világörökségi sétákon szintén idegenvezető mutatja be az 1600 éves, föld alatti világ kincseit, amelyek keddtől szombatig 16 órakor és vasárnap 11 órakor várják a látogatókat. A Föld alatti Pécs – séta a város alatt című programon – amely június 20-tól szombatonként 11 órakor indul -, nemcsak az ókeresztény sírépítményeket lehet megismerni, hanem a közeli pezsgőház alatti pincelabirintust is.

Több szakaszban megnyílnak a Janus Pannonius Múzeum állandó kiállításai: elsőként a Csontváry-, Vasarely- és Zsolnay-kiállítások tárják ki újra kapuikat.