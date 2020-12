Karácsonyi kívánságműsor az Óbudai Danubia Zenekarral

Előre meghirdetett művek és a közönség kívánságai is elhangzanak az Óbudai Danubia Zenekar szerdai online koncertjén.

Az esten a Szent Efrém Férfikar és Balga Gabriella lép színpadra, Vivaldi hegedűversenyét pedig Pusker Júlia tolmácsolja. Mozart, Massenet és Ott Rezső is szerepel az elhangzó művek szerzői között, a többi elhangzó darab viszont a közönség szavazatán múlik – közölte a zenekar.

A legtöbb szavazatot kapott művekre a koncerten derül majd fény. Az estet élőben követhetik az érdeklődők online a Müpa Home Live közvetítésén.

Az immár huszonhét éves Danubia Zenekar még manapság is jórészt fiatalokból áll, és az újat kereső frissesség mindmáig jellemzőjük. Ezt a játékosságot és felfedező kedvet képviseli jelenlegi karmesterük, a Liszt-díjas Hámori Máté is, aki 2013 óta áll a zenekar élén. Kívánságműsoruk meghirdetett programja csupa karácsonyhoz kapcsolódó mű: vagy címükben is karácsonyi témájúak, vagy hangulatukkal idézik a legbensőségesebb ünnepet.