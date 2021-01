Kontrázzunk három húron!

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora január második teljes hetében a háromhúros brácsával foglalkozik.

A Kossuth Rádió a „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsor január 11-ei hetében a magyar falusi vonószene egyik különleges hangszerét, a háromhúros brácsát, vagy más nevén, a kontrát mutatja be. A hangszer, mint neve is jelzi, húrjai számában tér el klasszikus társától: hangolása g-d-a. A húrláb, amelyre a húrok fölfekszenek, egyenesre van gyalulva, így a húrok egy síkban helyezkednek el. Ezzel a kontrás egyszerre tudja megszólaltatni a mindhármat, ami jellegzetes, sokszor az orgonához hasonlító, telített hangzást eredményez.

Nemcsak a húrok száma, de a vonó is különbözik a klasszikus társáétól. A nagyobb igénybevétel és az erőteljesebb használat miatt vaskosabb, táncházas nevén „parasztvonót” használnak. Az egyik leghíresebb mezőségi bandában, a széki Ádám István „Icsán” és fiai alkotta zenekarban az ifjabbik István, Pityu volt a brácsás. Ő azt mondta, hogy a kontrát és a vonót nem szabad tisztítani, így az évek során több milliméteres gyanta és porréteg rakódott rá a hangszerére.

A hangszert szinte csak Erdélyben, ott is csak bizonyos tájegységeken használják, így a műsor zenei válogatásában erdélyi mezőségi, kalotaszegi és Kis-Küküllő-menti bandák játszanak.

Az adás egy különleges, Küküllő-menti énekes által előadott ajándékdallal is szolgál hallgatóinak. A felvételen Jámbor István „Dumnezu”-t, a híres szászcsávási prímás hallható, amint Mezei Ferenc „Csángáló” egy szál kontrakíséretére énekel.

Pávai István zenetudós ezt írja erről a dalról, amelyet szászcsávási cigányindulónak ismernek arrafelé: „Kiderült, hogy azt a ’dombtetőt’, ahol a csávási cigánytelep van Gáztetőnek hívják, ugyanis ott vannak valamilyen gázvezetékek. Tehát helyesen: ’A Gáztetőn megfújták a trombitát’. Ez így stimmel is, mert cigányokról szól a dal. Téglavetni meg nem a bányába, hanem DÁNYÁN-ba ment Simon Dénes. Dányán egy (volt) szász falu Csávástól délre.”

A háromhúros brácsa itt is szerepet kap: ügyesen játsza be a harmóniakíséretbe a dallam vonalát.