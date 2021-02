Kreatív, fejlesztő játékokat gyárt egy család (videó)

Nyílt végű fajátékokat készít egy adai család. A pandémiás helyzet miatt szükségessé vált vállalkozásuk kényszerű profilváltása, ami nagy sikert ígér.

A Tisza mentén fekvő, tízezer fős délvidéki településen, Adán él a Polyák család. A pandémia súlyosbodásával és a kijárási korlátozások bevezetésével a megélhetésük is veszélybe került, így gyorsan átalakították a vállalkozásuk profilját: nyílt végű fajátékokat készítenek.

Ez azt jelenti, hogy a játékoknál nincs meghatározott kiindulási pont, vagy végcél, a gyermek fantáziájára, és kreativitására van bízva, hogy mit épít belőle – tudhatták meg a köztévé Kárpát-medence című műsora legutóbbi adásának nézői.

– Az első karantén időszak alatt fordult meg a fejünkben, az hogy talán ezeknek a játékoknak a készítésével kellene foglalkoznunk. Addig a cégünk művészeti tevékenységek szervezésével foglalkozott, de a karantén időszak alatt nem sok rendezvényt rendeztek, így veszélybe került a cég. A feleségemnek támadt az ötlete, csináljunk a két és fél éves kislányunknak játékokat – kezdte Polyák Dániel.

Polyák Szollár Anna az interneten böngészve talált rá erre a játéktípusra, megtetszett neki, de a beszerzés nagyon nehézkes volt külföldről. Mivel szerette volna a kislányukkal megismertetni a nyílt végű játékokat, így merült fel, hogy saját maguk készítsék el azokat.

– Ezt nem kell a gyerekeknek magyarázni. Egyszerűen a kezükbe veszik és máris kisautó, hegy, domb, alagút, híd, bármi lehet. De ennél sokkal jobbakat is ki tudnak találni a gyerekek, tehát a fantáziájuk a maximumon pörög amikor ezekkel a játékokkal játszanak – vette át a szót Polyák Szollár Anna. Ezeknél a játékoknál az alkotás folyamata a lényeg, az elemek végtelen variációban használhatóak.

– Fejlesztő játéknak szokták általában ezeket a játékokat nevezni. De az ebben a legjobb, hogy a gyerek ebből semmit sem érez. Csak építkezik, szárnyal a fantáziája és közben persze fejlődik mindenféle készsége – mondta a feleség.

Polyák Dániel asztalosként is dolgozott, így nem állt távol tőle a fa megmunkálása és a megfelelő szerszámok is rendelkezésre álltak. Ebben az aprólékos munkában megtalálta a helyét, s elmondása szerint most igazán jól érzi magát.

– A játékok készítéséhez elsősorban faanyag szükséges. Keményfával és puhafával dolgozunk, az állatkákat és a színes szivárványt hársfából készítjük, a natúr szivárványt, a sziklaépítőt és némely állatokat pedig diófából – részletezte a férj.

A Polyák családot a vírushelyzet okozta nehézségek olyan irányba terelték, amelyben megtalálták önmagukat, és olyan játékokat készítenek, melyek eddig hiányoztak Délvidéken. Korábban a boldogulásuk érdekében megfordult a fejükben, hogy külföldre költöznek, de hamar elvetették az ötletet.

– Mi mindenféleképpen itt szeretnénk maradni. Vagy ilyen módon vagy olyan módon, itt terveztük meg az életünket. Az lenne a legutolsó választás hogy külföldre költözzünk – jelentette ki Polyák Dániel. A közösség és a barátok mellett az egyik legbiztosabb pont az életükben a család.

– Mind itt élnek, hála Istennek, körülöttünk a családtagjaink. Nagyon fontos számunkra a magyarságunk, a hagyományápolás, ebben mind a ketten gyerekkorunk óta tevékenykedünk egyesületekben, rendezvényeket szervezünk. Háttérmunkások vagyunk most már inkább, bár Dani még aktívan működik mint népzenész – mondta az édesanya. A családban fontos szerep jut a magyar hagyományok ápolásának és megőrzésének. Léna ilyen környezetben cseperedhet gyönyörű, vidám, barátságos kislánnyá, aki sok örömet szerez szüleinek és akivel a délvidéki magyarság is gazdagabbá vált.

– Most a vírushelyzet miatt egyelőre itthon próbáljuk neki átadni a népzene, a néptánc szeretetét. Nagyon sok zenét hallgatunk. Van amikor Dani zenél, illetve Léna is be szokott kapcsolódni, de hallgatunk természetesen felvételről is nem csak gyerekzenét, hanem nagyon sok eredeti népzenét is – zárul Polyák Szollár Anna szavaival a riport.

