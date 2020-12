Külföldön is sikeres volt a Virtuózok nemzetközi évada

A műsort sokan követték az interneten itthon és külföldön is.

Külföldön is sikeres volt a Virtuózok V4+ – Közös nyelven zenélünk komolyzenei tehetségkutató a nézettségi adatok szerint.

Az adásokat sugárzó csatornák közül például a lengyel TVP Kultura nézettségi mutatói 25 százalékkal növekedtek a műsor ideje alatt. Jó visszajelzések érkeztek Szerbiából, Csehországból és Szlovákiából is, a nézők rövid idő alatt megkedvelték a magyar fejlesztésű formátumot – közölte a produkció szerdán.

A műsort sokan követték az interneten itthon és külföldön is, a Virtuózok YouTube csatornáján 1,4 millióan nézték meg a feltöltött videókat. A Virtuózok a tévéműsor végeztével is folytatják, online felületeiken az eddig máshol nem publikált felvételeket mutatják be.

A Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsor a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából idén összesen bruttó 100 ezer euró összdíjazású volt. Az 5 ország fődíjasai mellett különdíjasokat is hirdettek, akik pénznyereményüket hangszervásárlásra és zenei tanulmányaik finanszírozására fordíthatják.

A Virtuózoknak köszönhetően juthat saját hangszerhez a lengyel nyertes Dawid Siwiecki 14 éves harmonikás, valamint a nemzetközi verseny legfiatalabb indulójaként különdíjat kapott Kristina Vasic nyolc éves szaxofonos is.

Peller Mariann, a Virtuózok alapítója és producer úgy nyilatkozott: a Virtuózok V4+ ismét bebizonyította, hogy sokkal szélesebb körben van szükség és igény kultúrára, mint amekkorát egy koncertközvetítés, egy rádióműsor elér.

„Ahhoz, hogy ez kiderüljön, el kellett jutnunk egy minden eddiginél sokkal szélesebb közönséghez, idén 5 ország 70 milliós populációját céloztuk meg a Virtuózokkal. Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha a magyar kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem támogatja a törekvéseinket abban, hogy kulturális hidat építhessünk a V4-es országok és Szerbia között. Ez az egyedülálló magyar kezdeményezés nagyszerű fogadtatásra talált külföldön is” – idézi a közlemény a producer szavait.

A közlemény idézi Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, akit meglepett az a lelkesedés, amellyel külföldön fogadták ezt a műsort a fiatal muzsikusok. Nagyon bízom benne, hogy nemcsak ez a kör marad, hanem ki is bővül„ – fogalmazott a miniszter.

A hatodik évad a visegrádi négyek országaiból és Szerbiából is várta a fiatal klasszikus zenészeket. Magyarországon a Duna Televízió és az M5 csatorna sugározta a tehetségkutatót.

Borítókép: Boros Misi zongoraművész (b fent), valamint a Virtuózok Kamaraegyüttes Zenekara lép fel Szüts Apor vezényletével a Virtuózok tehetségkutató verseny jubileumi ünnepi hangversenyén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében