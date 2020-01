Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete

A kommüniké hangsúlyozta, hogy a magyar dokumentumfilm jelentős, nagy múltra visszatekintő filmtörténeti hagyományokkal rendelkezik és az utóbbi években sikerült bekapcsolódnia a nemzetközi véráramba is. Sok alkotó jelent meg friss és új hangvételű filmekkel, amelyek az elmúlt néhány évben több mint hatvan országban, csaknem ötszáz fesztiválon vettek részt és mintegy száz díjat hoztak el.

Mint írták, a MADOKE tagjainak lehetőséget kínál a közvetlen szakmai kapcsolatok építésére és az egyesület hosszú távú céljainak, döntéseinek alakítására. „Az egyesület idővel akár a jogszabályok vagy a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatására is képes lobbi- szervezetté válhat”.