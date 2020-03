Nemzetközi sztárművészek érkeznek Magyarországra (videó)

17 nap alatt olyan előadók lépnek fel, mint például Kristine Opolais, Gerald Albright, az Akram Khan Company, Lawrence Brownlee, valamint Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Orchestra.

Egy hónap múlva, április 3-án kezdődik a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF). Negyven éve, a BTF elindulásával kezdődött meg a „magyar kultúra egyesítése”, hiszen a fesztiválra a nyugaton élő magyar világsztárok is hazalátogattak.

Ma már természetes dolog, hogy

a BTF minden tavasszal világsztár fellépőkkel és nagyszerű programokkal jelentkezik: komoly- jazz- és világzenei koncertekkel, színházi, táncszínházi és újcirkusz-előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel, sőt minifesztiválokkal

– mondta el az eseménysorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a BTF főszervezője.

Mint hozzátette, az elmúlt években sikerült újragondolni a Budapesti Tavaszi Fesztivált, melynek megrendezését a kormánnyal kötött stratégiai megállapodás biztosítja.

Faix Csaba, a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy

a BTF a főváros arculatát jelentősen meghatározó eseménysorozat, amely rengeteg műfajjal számos közönségréteget megszólít április 3. és 19. között.

Káel Csaba elmondása szerint a 40 éves jubileum kapcsán több korábbi legendás fellépőt, együttest ismét meghívtak, ilyen például Philippe Herreweghe és a Collegium Vocale Gent, Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Orchestra, az Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus, valamint a Győri Balett, amelynek Lajkó Félixszel közös, GisL című produkciója a BTF nyitóelőadása lesz.

Beethoven 250 éve született, erre az évfordulóra is színes programsorozattal emlékeznek, de továbbra is kiemelt szerző Liszt Ferenc is: a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) rendezik meg az idei Liszt-maratont, a Staatskapelle Weimar pedig Liszt először csupán 2018-ban bemutatott, Sardanapalo című operatöredékével érkezik – közölte.

Káel Csaba kiemelte Kurtág György Magyarországon még sosem játszott, A játszma vége című operájának bemutatóját, valamint a Máriák városa címmel, Astor Piazzolla művei nyomán készült produkciót is: Miklósa Erika és Novák Péter rendhagyó, szcenírozott koncertje zárja majd a fesztivált április 18-án és 19-én.

Fontos vendég lesz Akram Kham is: a világ egyik legjelentősebb koreográfusa egy gyerekeknek szóló produkcióval érkezik

– szólt Káel Csaba a BTF programjáról.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ nemrég leköszönt ügyvezetője a Zsabó Fesztiválra hívta fel a figyelmet: a régizenei programsorozat fő helyszíne idén a Kiscelli Múzeum lesz, de lesz koncert az Unicum Házban is, a Nemzeti Táncszínház pedig egy különleges barokk estnek ad majd otthont.

„Beethoven előtt tiszteleg többek között a dél-koreai zongorazseni, Ji, az Accord Quartet, Lukács Miklós és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Sárik Péter Trió, Kelemen Barnabás és Nagy Péter, valamint Kállai Ernő és Balázs János kettőse is” – közölte.

Velekei László koreográfus, a Győri Balett művészeti vezetője a GisL című produkcióról szólva elmondta, hogy az a Giselle című, 19. századi romantikus balett újragondolása, aktualizálása; a gyönyörű és borzongató történet ezúttal Lajkó Félix zenéjével kel új életre.

„David Trippett zenetörténész Liszt Sardanapalo című, befejezetlen operájáról beszélt, felidézve, hogy amikor rábukkant a zenemű kéziratára, rögtön biztos volt benne: ezt a művet színpadon is elő kell adni. Ezt a meggyőződését aztán Liszt revelatív erejű zenéje vissza is igazolta” – jegyezte meg.

Ránki Fülöp zongoraművész elmondása szerint szülei, Ránki Dezső és Klukon Edit gyakorlását hallgatva szinte „belenőtt” Liszt muzsikájába, majd tanulmányai során újabb és újabb oldalait ismerte meg a komponistának. A fiatal muzsikus ezúttal az április 4-i Liszt-maraton zárókoncertjén a Nemzeti Múzeum dísztermében a h-moll szonátát és két másik Liszt-művet ad elő.

Zoletnik Zsófia újcirkuszművész a Freak Fusion előadását mutatta be, melynek témája a nyugtalanláb-szindróma, az alvászavarok egyik jellegzetes, gyakori formája. A Restlesslegs című újcirkuszi produkció ősbemutatóját a Trafóban tartják április 16-án.

A BTF keretében

érdekes kiállításokkal, képzőművészeti programokkal is találkozhatnak az érdeklődők.

A Szépművészeti Múzeum tárlatán II. Amenhotep korát többek között a fáraó sírjának életnagyságú rekonstrukciója idézi meg, a Magyar Nemzeti Galéria Vágyott szépség címmel a Tate Britain leghíresebb preraffaelita festményeit hozza el Budapestre, a Ludwig Múzeumban Slow Life – Az élet lassú tempóban címmel nyílik kiállítás, a Budapest Art Week pedig a főváros kortárs képzőművészeti kínálatába vezeti be az érdeklődőket.

„A fesztivál programjából nem marad ki a film műfaja sem: a Cinemira nemzetközi gyermekfilm fesztiválnak a Millenáris Park ad otthont április 3. és 5. között” – mondta el Káel Csaba.

Borítókép: Philippe Herreweghe