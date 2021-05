Nemzetközileg elismert alkotók munkája az Elk*rtuk

Magyarország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb politikai botrányát dolgozza fel az új mozifilm.

– Arra vállalkoztunk, mint ami Amerikában vagy Nyugat-Európában rendszeres a filmes kultúrában: játékfilmként feldolgozni egy történetet, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdemes elmesélni – mondta Kálomista Gábor, az Elk*rtuk című film producere az alkotás hivatalos sajtóanyagában. Ebben a Magyar Nemzet ismertetése szerint hozzátette:

– A 2006 őszén történt események sorozata a rendszerváltozás utáni Magyarország valószínűleg legnagyobb politikai, közéleti, emberjogi botránya.

Amint azt portálunk is megírta, egész estés film készült a 2006 ősze során történt eseményekből, amelynek előzetese most jelent meg. A film története szerint amikor egy fiatal, ambiciózus elemzőlány rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll az MTV-nél újságíró-gyakornokként dolgozó szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel lebukik a főnöke előtt, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak. Ezért miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét, a tévészékház ostromát és a budapesti rendőrattakokat kutatja, nem csak a karrierje kerül veszélybe.

Látványos produkció készült

A produkció ötvennapos forgatásán több mint százfős stáb dolgozott, a legbonyolultabb jeleneteknél 140 fő volt jelen. Az összesen 1200 főnyi statisztéria mellett több mint negyven színész szerepel a filmben.

A forgatás 31 különböző helyszínen zajlott, Budapest hét különböző kerületében, többek között az egykori MTV-székházban, az alagútnál és a Lánchídon, az Alkotmány utcában, a Szabadság téren, továbbá műteremben megépített két díszlet között.

A film hetven százaléka éjszaka forgott, egyebek mellett a kaszkadőrős, autós jelenetek is. Az utómunkálatokon is 25-30 fős stáb dolgozik, akik már a terepszemlék alatt bekapcsolódtak a megvalósításba, hogy a CGI-trükkök észrevehetetlenül egybesimuljanak a forgatott felvételekkel, látványos mozis élményt biztosítva. A forgatás a járványügyi intézkedések és a produkció egészségvédelmi terve alapján a lehető legnagyobb körültekintéssel zajlott.

Nemzetközileg elismert stáb dolgozott a filmen

A főleg magyar alkotókból álló stáb munkáját két nemzetközileg elismert szaktekintély irányította. A film rendezője a brit Keith English, akinek legutóbbi, The More You Ignore Me címet viselő filmje 2019-ben elnyerte a brit National Film Awardson a legjobb vígjátéknak járó elismerést. – Ez a film egy politikai thriller, de valójában inkább morális thriller, amely arról szól, hogy a hatalmon lévőkkel kapcsolatos események, az akkori kormány döntései hogyan befolyásolják a hétköznapi emberek életét. Ez nem csupán egy magyar történet, hanem egy nagyon emberi, globális mese – árulta el a nemzetközileg ismert rendező.

– Úgy vélem, elég meglepő lesz ez a film. Sokan találgatják, vajon miről szól majd és mi a célja. Én csak annyit mondok, hogy nem az lesz, aminek gondolják. Azt remélem, hogy a nézők élvezni fogják – fejtette ki a rendező.

Operatőrként csatlakozott a filmhez a barcelonai születésű Josep M. Civit, aki több évtizedes pályafutása alatt olyan nemzetközileg ismert alkotókkal is dolgozott, mint Brian de Palma, Penelope Cruz, Agustí Villaronga és Bigas Luna.

A film előzetesét itt tudja megtekinteni:

– Úgy gondoltuk, hogy ennek a történetnek nagyon filmesnek kell lennie, képi világában is ugyanolyan színvonalúnak, mint egy nemzetközi mozinak. Olyan kamerákkal dolgoztunk, amilyeneket a James Bond-filmekben is használtak. Közben pedig mindennek nagyon naturálisnak kellett lennie, hogy hihető legyen, hiszen eredeti felvételeket is használtunk az MTV ostromáról. Össze kellett fésülni a világítást és az igazi felvétel hangulatát – mondta a nemzetközileg elismert operatőr. – A valós események súlyosak és erősek. Lenyűgöztek az emberek mögötti arcok: minden alkalommal, amikor a kamera elhaladt egy arc mellett, megpróbálja felfedezni egy kicsit, hogy mi van mögötte. És ez a visszatükröződés az, ami nagyon fontos a rendőrség és a tüntetők oldalán is. Volt valami a lelkükben, amit megpróbáltunk lefényképezni és megmutatni. Éreztem, hogy meg kell csinálnunk ezt a filmet, mert úgy gondolom, hogy a főszereplő lány története univerzális történet. Helyi és egyetemes egyszerre – fejtette ki az operatőr.

A filmet Bendi Balázs jegyzi forgatókönyvíróként, akinek Golden Age című sorozatterve a 2019-es Hypewriter pályázaton 260 terv közül végzett az első helyen. A film producere Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya, vágója Rumbold László, látványtervezője Pintér Réka, jelmeztervezője Zelenka Nóra, zeneszerzője Rakonczai Viktor, valamint a CGI- és VFX-trükkök Mórádi Gábor és Asi Ashraf Hassan Elsayed vezetésével készülnek.

Borítóképünk képkocka a film előzeteséből