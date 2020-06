Öt formatervező vehet részt a második design Start mentorprogramban

A vírushelyzetre való tekintettel digitálisan indult el a formatervezőket fejlesztő második design START mentorprogram, amelyben öt formatervező csaknem egy évig tartó képzésben vehet részt – közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) kedden.

A héttagú szakmai zsűri által kiválasztott öt formatervező – Andrási Edina, Kele Sára, Kerekes Furniture, Temesi Apol és Tompa László – tervezési, gyártási és üzleti területeken egyaránt fejleszthetik képességeiket a képzési programban.

A mentorprogram elvégzését követően szilárdabb működést valósíthatnak meg, valamint ismertséget szerezhetnek márkájuknak

– olvasható az ügynökség közleményében.

A formatervezők nyílt pályázat útján jelentkezhettek a mentorprogramba. A kiválasztásnál elsődleges szempont volt, hogy a pályázók egyedi, kreatív, ugyanakkor üzletileg megvalósítható ötletekben gondolkodjanak.

A mentoráltak az elmúlt hetekben üzleti tervezés, finanszírozás, designkommunikáció, marketing és digitális technológia témákban bővíthették tudásukat az egyénre szabott, online képzések keretében.

Mindebben olyan szaktekintélyek voltak a segítségükre, mint Gaszt Attila, cégvezető; Kázsmér Nikolett, Halász Ádám és Szendrő Sára befektetési menedzser; Nemes Attila kulturális mediátor, valamint Tóth Marcell online marketing szakértő – akik széleskörű szakértelmük és tapasztalataik révén értékes és hiteles tanácsokkal látták el a résztvevőket.

A képzési program elkövetkezendő részében a mentoráltak márkaépítéssel és joggal kapcsolatos tudásukat mélyíthetik el, Hosszú Gergely, a többszörös formatervezési díjjal jutalmazott designer, valamint György Ádám ügyvéd közreműködésével.

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, néhány hónapon belül a tanulmányi utakon, valamint a szakmai gyakorlatokon is részt vehetnek a formatervezők.

Az első sikeres design Start mentorprogram után április végén indult útjára a második forduló, amelynek fókuszában ezúttal is a hatékonyabb üzleti működéshez szükséges ismeretek átadása áll. A vírushelyzetet figyelembe véve az MDDÜ felelős szervezetként online rendezte meg a képzési program első állomását jelentő hatmodulos előadássorozatot, de témaköreivel is reflektál a megváltozott gazdasági helyzet miatti új kihívásokra. A világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzetben különösen sérülékenyek a magyar designvállalkozások, így most még nagyobb jelentőséggel bír szakmai támogatásuk.

2019-ben indult el az első design Start program, amelynek egykori résztvevői mára már egy biztos üzleti modellt tudhatnak magukénak, továbbá hazai ismertségük tekintetében is pozitív változásokat tapasztaltak – idézi a közlemény Bata-Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezetőjét, aki hozzátette: az általuk megtett hosszú út példaértékűnek bizonyult más designerek számára is – ennek köszönhető a design Start folytatására való iparági igény.

„Az új mentoráltak egytől-egyik kiemelkedő szakmai színvonalat képviselnek, biztos vagyok benne, hogy eredményeik más hazai formatervezőket is inspirálnak majd”

– hangsúlyozta az ügynökség vezetője.

Borítókép: illusztráció