Hat év szünet után új lemezzel jelentkezett a Run Over Dogs. A hazai desert rock színtér kiemelkedő zenekara, a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató 2016-os döntőse Now Let the Monsters Shine című friss anyaga a karanténidőszak alatt született.

A zenekar egy ideje már nem volt aktív, az énekes-dalszerző Czeglédi Szabolcs nemrég internetes bejegyzésben írt arról, hogy az utóbbi három évben nem találta helyét a színpadon zenészként, zeneszerzőként elvesztette önbizalmát.

Mint Czeglédi Szabolcs fogalmazott,

az elmúlt öt évben a benne élő „szörnyekkel” küzdött, de ezek a lemez megírásával „leléptek”.

Az őszinte lemezre felkerült kilenc dal intenzív alkotási folyamat eredményeképpen született.

A Run Over Dogs (Czeglédi Szabolcs – gitár, ének; Vilczek Áron – szólógitár; Gál Máté – basszusgitár; Juhász Tamás – dob) az RH stúdióban készítette a Now Let the Monsters Shine anyagát.

A hangmérnöki feladatokat is betöltő Gál Máté sok időt töltött a hangzások kísérletezésével, hogy megteremtse a lemez zaklatott atmoszféráját.

A hangszerelésben, a számok dramaturgiájában, szerkezetében nagy szerep jutott Nóvé Somának (Middlemist Red, Mordái), a lemez producerének, akinek énekhangja is hallható a Those Days Were Tough, a Wish You Were Gone és az Oh Boy vokáljaiban.

A Run Over Dogs 2012-ben alakult, indulásukat és nemzetközi színtérre jutásukat egyaránt támogatta az NKA Hangfoglaló Programja. Az együttes az elmúlt kilenc évben számos nagyfesztiválon (Sziget, Volt, a csehországi Rock for People) lépett fel és turnézott az Egyesült Államokban (New York, Philadelphia, Nashville, Las Vegas, Los Angeles, Palm Desert), Japánban (Tokió, Oszaka, Kioto, Kobe), Európában, az Egyesült Királyságban is. Játszottak a Mudhoney (2016) és az Offspring (2018) előtt. A Now Let the Monsters a harmadik stúdiólemezük a Noxious Foodies (2014) és a Cold Sweat of Lust (2015) után.

Borítókép: Czeglédi Szabolcs és Vilczek Áron (b-j), a Run Over Dogs együttes tagjai a Nagy-Szín-Pad című tehetségmutató verseny döntőjében a fővárosi Akvárium Klubban 2016. május 15-én este