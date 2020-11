Újjászülettek a legnépszerűbb tradicionális karácsonyi dalok

A legkedveltebb tradicionális karácsonyi dalokat értelmezte újra az OliverFromEarth, vagyis Patocska Olivér énekes-dalszerző és állandó zenésztársa, Barabás Dávid, valamint Kovács Gyopár színésznő. A swing hangszerelésű feldolgozásokkal olyan kreatív, minőségi, hozzáadott értéket nyújtó kulturális tartalmat szeretnének nyújtani a közönségnek, ami nemzetközibb megközelítésbe hozza a hagyományos ünnepi dalokat.

Egyedülálló zenei projektet hozott létre az OliverFromEarth, vagyis Patocska Olivér és állandó zenésztársa, Barabás Dávid. Újraértelmezték és swing stílusban áthangszerelték Magyarország kedvenc tradicionális karácsonyi dalait, egyebek mellett a Pásztorok, pásztorok, a Mennyből az angyal vagy éppen a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalokat. Ilyen album korábban nem készült Magyarországon.

„A legnagyobb magyar internetes dalszöveg adatbázis, a Zeneszöveg.hu statisztikái alapján választottuk ki a dalokat, hiszen ezek pontos választ adnak arra, hogy mely tradicionális karácsonyi dalok szövegére keresnek rá a legtöbben. Ezek a közkedvelt szerzemények sokféle változatban meghallgathatóak az interneten, de tapasztalataim szerint sokszor rossz minőségben vagy nem éppen ünnepi hangszerelésben. Mi a swing stílust éreztük a karácsonyi hangulathoz méltónak, ezért big band hangszereléssel, kreatív módon gondoltuk újra a dalokat. Úgy érezzük, hogy ez lehetőséget ad egy kicsit nemzetközibb megközelítésre, ugyanakkor mindenképpen a hagyományokat tisztelő, de hozzáadott értéket nyújtó, igényes kulturális tartalmat szerettünk volna készíteni. Akkor lennénk boldogok, ha az újraértelmezett dalok is helyet kaphatnának az emberek otthonaiban a karácsonyi ráhangolódás, készülődés közben” – mondta Patocska Olivér.

A Karácsony című lemezen a két fiatalemberhez Kovács Gyopár színésznő csatlakozott, aki énekesként közreműködik a dalokban.

„Gyopárral régóta ismerjük egymást személyesen, és tudom róla, hogy hatalmas tehetség. Játszik a Puskás, a musicalben, a Sztárcsinálókban, illetve a Játékszínben a Legénybúcsúban és a közelmúltban bemutatott Nagyvárosi fények című darabokban. Bár elsősorban színésznőként ismert, fantasztikus énekesnő is. Azért őt kértük fel, mert tudtuk, hogy őszintén tudja képviselni azt a karácsonyi hangulatot, az örömöt és szeretetet, amit ezek a dalok hordoznak és amit ezzel a lemezzel mi is szeretnénk átadni. Bár Gyopár a Rising Star című tévés tehetségkutatóban vált ismertté, nem bulvárarc, hanem egy értékes puzzle darabka a magyar kulturális térképen, aki megérdemli, hogy minél többen megismerjék és a »helyére kerüljön«” – fogalmazott Patocska Olivér.

A Karácsony című lemez a Zeneszöveg.hu gondozásában jelent meg CD-n és az online boltokban. Az album Mennyből az angyal dalához tavaly télen a budapesti Vörösmarty téren forgattak videóklipet, a karácsonyi egymásra találásról szól. A történetben egy kisangyal és egy kisördög egy-egy ember mellé szegődik, és azon versenyeznek, hogy közel tudják-e őket hozni vagy távol tudják-e őket tartani egymástól.

Patocska Olivért a nagyközönség 2013-ban, az X-Faktor negyedik évadában, a ByTheWay fiúcsapat tagjaként ismerte meg, amellyel második helyezést értek el a versenyben és Bravo Otto-díjat nyertek. Olivér 2014-ben vált ki a csapatból és OliverFromEarth néven kezdett zenélni. Állandó alkotótársával, Barabás Dáviddal szerzőként, producerként is tevékenykednek, illetve videóklipeket forgatnak. Patocska Olivér az elmúlt években dalszerzőként számos előadóval, például Vastag Csabával, Vastag Tamással, Wolf Katival és Hevesi Tamással dolgozott együtt, illetve ő írta és adta elő a Mintaapák című tévésorozat főcímdalát is, színészként pedig láthatták a nézők a Holnap tali! és a Mintaapák című sorozatokban. Olivér karitatív munkát is végez, hiszen minden évben országos adománygyűjtő körutat szervez, amellyel rászoruló családokat támogat.