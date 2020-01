100 évesen is tagja az íróklubnak

Ma 100 évesen is szellemi frissességben telnek mindennapjai Gimesiné dr. Dudás Irénkének a Kálvária sugárúti otthonban, kedves nővérek felügyelete mellett.

Gimesiné dr. Dudás Irénkével a millennium évében ismerkedtem meg. 2000. október 18-án együtt utaztunk a Nógrád megyei Szécsénybe, az országos, Családtörténet, helytörténet címmel meghirdetett pályázat díjkiosztó ünnepségére, ahol mindketten díjazottak lettünk. Azóta tartjuk a kapcsolatot. Együtt vettünk részt 2009-ben a Somogyi-könyvtár által meghirdetett Mesélj még, kérlek című irodalmi pályázaton is. Ettől kezdve a Rókusi fiókkönyvtárban működő Irodalmi klubban a felolvasó délutánokon ismerhettük meg verseit, novelláit.

Az 1999-ben kiadott Csak Te vagy hű, akácvirág című verseskötete 1929-től tartalmazza verseit. 2005-ben az Utazásaim legszebb emlékei kötetét a Bába Kiadó gondozásában jelentette meg. Prózai munkáit 2010-ben tárta az olvasók elé, mely 1934-től tartalmazza írásait.

A Közéleti Kávéház műsoros estjein is gyakran szerepelt diaképes műsoraival, melyeken élményszerű előadásában számos ország nevezetességeit mutatta be a szegedi közönségnek. De írásai megjelentek a Szegedtől Szegedig című antológiákban is.

Csak a mozgás nehézkes számára, ezért már nem vesz részt az íróklub összejövetelein. De nem felejtették el, születésnapja alkalmából a klub jelenlegi vezetője köszöntötte szerény ajándékkal: az idén megjelent Világunk című antológiával és virággal. Lejegyezte: Bálint Jánosné Ágoston Ilona, az íróklub vezetője.