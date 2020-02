20 éves a Mórahalmi Színtársulat

Idén ünnepli huszadik születésnapját a Mórahalmi Színtársulat, amit a település közösségi életének motorja, Magyar Istvánné, Rozi alapított. A jubileumra a társulat egykori tagjaival közösen szeretnének emlékezni.

Mint megírtuk, Magyar Istvánné, Rozi algyőiként lett a móra­halmi közösségi élet motorja: színtársulatot alapított, játszik, a helyi televízió indulásakor is ott volt, a homokháti város neki köszönheti első testvértelepülését, az erdélyi Csíkszentmártont. Azt mondja, egyik titka az örökös kíváncsiság és érdeklődés, a másik a pozitív életszemlélet.

Már nem akar ugrabugrálni

– 73 évesen már nem kell ott ugrabugrálni a színpadon, most már csak egyszerű háttérmunkás vagyok – mondta a Mórahalmi Színtársulat alapítója, Magyar Istvánné, Rozi. A társulat első előadása 20 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 20-án, Dálnoky Zsóka rendezésében született meg, Sík Sándor: István király című drámáját a Mórahalmi Általános Iskola tornatermében az erre az alkalomra felállított színpadon mutatták be.

Megálmodott egy színházat

A társulat közösségi oldalán azt írja a jubileum kapcsán, hogy Magyarné Rozikának köszönhető az ötlet és a megvalósítás. Megálmodott egy színházat, mely az idén ünnepli a születésnapját. Az amatőr kis színtársulat tagjainak kikapcsolódás a színészkedés, de legcsodálatosabb érzés a nézői taps, taps, taps. Azt is kinyomozta Rozika, hogy 60 éve már működött színtársulat Mórahalmon, komoly színjátszási hagyományokat teremtve a településen.

Ötlet 1938-ból

Lapunknak korábban erről így beszélt: 2000-ben hoztuk létre a Mórahalmi Színtársulatot. Találtunk egy fotót 1938-ból, amikor István király halálának a kilencszázadik évfordulója alkalmából a helyi tanyai fiatalok előadták Sík Sándor István király drámáját. Úgy gondoltuk, ha akkor meg tudták csinálni, akkor 2000-ben mi is képesek vagyunk erre. Soha nem gondoltuk volna azt, hogy ebből kinő majd egy mai napig működő amatőr színtársulat.

Több módon ünnepelnek

Az ünneplésről szólva Rozika azt mondta, több módon is igyekeznek megemlékezni a jubi­leumról. – A legfontosabb, hogy az egykori és jelenlegi tagok, mindazok, akik a társulatban játszottak, ünnepeljünk együtt egy családias, szeretetteljes összejövetelen, egy kis anekdotázás, akár borozgatás közben. Természetesen a nézőkkel is szeretnénk ünnepelni, ezért egy premierrel készülünk. A közösségi oldalon lévő oldalunk követőire is gondoltunk, számukra valamilyen játékot találunk majd ki – árulta el Rozika.