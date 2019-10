25 alkotó munkái – szegedi festők kiállítása a SZAB-székházban

A hagyományhoz híven a tárlat a magyar festészet napjához kötődik, s a korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy huszonöt szegedi alkotó munkáját tekinthetik meg az érdeklődők.

November 3-áig látogatható a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában a SZAB Művészeti szakbizottsága, a MAOE Területi Szervezete és a SZÖG-ART Művészeti Egyesület által ötödik alkalommal megszervezett, kizárólag szegedi festők műveiből álló kiállítása.

A hagyományhoz híven a tárlat a magyar festészet napjához kötődik, s a korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy huszonöt szegedi alkotó munkáját tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítók név szerint: Ale Ildikó, Aranyi Sándor, Ágoston Lóránt, Árnyas Koppány, Bakacsi Lajos, Balló Andrea, Berkecz Éva, Bíró Ildikó, Boldizsár Gábor, Darázs József, Farkas Gyula, Fontos Zoltán, Göblyös Róbert, Laczkó Andrea, Marosi Kata, Molnár Sándor, Mráz János, Olasz Attila, Pataki Ferenc, Sejben Lajos, Simonics János, Sinkó János, Szécsi Valéria, Vinkó Leó és Zombori László.

A képek témájukat tekintve igen változatosak, több alkotáson megjelennek geometriai alakzatok, a rend és a szabálytalan formák, vonalak kontrasztjaként, de találkozhatunk a változó állandó oximoron címet viselő alkotással is. Az absztrakt térábrázolások mellett a háború témája is felbukkan egy-egy képen, a színek, textúrák, elmosódó, kiolvashatatlan szövegek nem konkrétan, hanem inkább rejtett formában utalnak csak a borzalmakra. Az absztrakt képek mellett akad csendélet és vegyes technikával készült alkotás is.