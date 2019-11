80 felett is szól a nóta

Az éneklés és egymás szeretete tartja össze a Kéknefelejcs Népdalkört. Bár mindenkinek vannak gondjai-bajai, a nevetés sosem marad el a próbákról, ahogy a jó nagy beszélgetések sem.

Próbához készülődik a Kéknefelejcs Népdalkör a csanyteleki Faluházban, az asszonyok megbeszélik egymás közt, ki szólt, hogy nem tud jönni, ki az, akire még várjanak. Van, aki délelőtt orvosnál volt, de attól a próbára még biztos eljön. Egyfajta gyógyír egymás társasága, a jó közösség.

Hatan alapították

A népdalkör 2003-ban alakult, de korábban is énekeltek már a faluban. A társaság legidősebb tagja, Varga Imréné Pannika néni 84 éves. Antal Ferencné Mancika néni „csak” 82, ő a hat egykori alapító tag egyike. – Sokat jártam Baksra, és arra gondoltam, milyen jó volna, ha itt, Csanyon is lenne népdalkör. Aztán a nyugdíjasklubból ki is alakult – meséli a mindig mosolygós Mancika néni. – Volt, hogy tizenheten is voltunk, most tizenketten vagyunk, két férfi tagunk is van – Forgó Jánosné Ilon. – Akit nagyon irigyelnek tőlünk a többi csapatok – teszi hozzá azonnal Ambrus Józsefné Pirike néni. – Fogyunk, nem szeretnek már énekelni, közösségbe járni az emberek. Nem baj, mi attól szeretjük őket – mondja mosolyogva.

Már nem versenyeznek

A népdalkör 2010 előtt élte legszebb korszakát, akkor még indultak országos minősítőkön, 2007-ben ezüst, 2009-ben arany minősítést szereztek. – Idősödünk, fátyolosodik a hangunk, ezért már nem járunk országos versenyekre. Azért a népdalos, nótás találkozókra, nyugdíjas fesztiválokra készülünk és eljárunk. Sok csoporttal tartjuk a kapcsolatot, jó barátságban vagyunk velük – mondja a dalkör vezetője. Kezdetben népdalokat, főleg Csanyteleken gyűjtött egyedi summás dalokat énekeltek, de öt-hat éve már nótákat is, az alkalomhoz igazítják a repertoárjukat.

Együtt örülnek

A kis társaság nagyon összetartó, családias hangulatban telnek a próbák, amelyeknek részei a nagy beszélgetések is. – Közösen névnapozunk, születésnapozunk, jó barátságban vagyunk. Sokat nevetünk, a próbák fele beszélgetéssel telik. De kell is az embernek, hogy jól kibeszélje magát – vallják az asszonyok. – Odafigyelünk, aggódunk egymásért. Együtt izgulunk, együtt örülünk, és van, hogy együtt is sírunk – meséli Pirike néni. – A télen pár hónap alatt három temetésen voltunk – teszi hozzá Forgóné Ilon. – Énekelni, együtt lenni nagyon szeretünk. Csak az a baj, hogy mögöregödtünk – mondta.