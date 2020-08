A Fehér bika fogadja a söröző vendégeit

Közelebb szeretné vinni a képzőművészeti alkotásokat a közönséghez a Szeretem Vásárhelyt Egyesület. A Népkert Sörözőben szerdától V. Nagy Nándor képzőművész plasztikáit, grafikáit tekinthetik meg az érdeklődők.

– Büszkék vagyunk arra, hogy alapítótagjaink egymástól távol lévő hivatással bírnak. Egyik nagy büszkeségünk V. Nagy Nándor fiatal, tehetséges hódmezővásárhelyi képzőművész, akit már jól ismer a város művészetszerető közönsége – mondta a Népkerti Sörözőben megrendezésre kerülő szabadtéri kiállítás sajtóbejárásán Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapítótagja.

– „Szeretném az embert vizuálisan és érzelmileg is eredeti, természetes állapotába visszahelyezni egészen a kezdetekig, amelytől egyre többet tölt távol.” – V. Nagy Nándor ezen gondolata is jól összefoglalja a rendhagyó környezetben szervezett kiállításunk alapgondolatát – folytatta Juhász Tünde.

V. Nagy Nándor több szobrát és kisplasztikáját is bemutatja. A kerthelyiség kapujához közel a Fehér bika című szobor fogadja a látogatókat, ami tavaly készült a Makói Grafikai Szimpóziumra. Számos festmény és grafika is látható lesz.

– Bízom benne, hogy a jövőben lesz folytatása ennek a programnak. Elképzelésünk szerint a téli hónapokban a beltérben grafikákat, festményeket is lehet kiállítani. Szeretnénk, ha olyan emberekhez is eljutna a kiállítások üzenete, akik esetleg csak ritkábban térnek be múzeumokba, galériákba.

Daru Árpád, az egyesület tagja kiemelte, szeretnének a kiállításokból hagyományt teremteni. Várják olyan művészek jelentkezését, akik szívesen megmutatnák alkotásaikat.

A rendhagyó kiállítást szerdán 18 órakor nyitják meg a Népkerti Sörözőben. A rendezvényen közreműködik az Ebass projekt. A formáció V. Nagy Nándor szobrai ihlette improvizációját is előadja. Az alkotások a nyár végéig tekinthetők meg.