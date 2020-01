A kultúra napjára készülnek Csongrádon

Csongrád. Már javában készül a Magyar Kultúra Napjára a Művelődési Központ. Az ünnepségsorozatnak két esemény áll majd a középpontjában: a negyvenöt évvel ezelőtt alapított Művésztelep jubileuma és a felújított bokrosi Művelődési Ház átadása, tudtuk meg Hörömpöliné Víkor Katalin megbízott igazgatótól.

– Különleges kultúra napi ünnepségsorozatunk lesz idén, aminek az egyik kulcseleme a 45 éves Művésztelep lesz. Ezért is rendhagyó módon a Csongrád Galéria ad otthont az események, itt adják majd át a polgármesteri elismeréseket és a Mecénás díjat is, és a Galéria egész éves programterve is szinte teljesen erre az évfordulóra épül – mondta el az igazgatónő.

A másik, a kultúra napjához kapcsolódó jelentős esemény a csaknem kilencvenmillió forintból felújított bokrosi Művelődési Központ átadása lesz. A teljesen megújult közművelődési intézményben az ünnepélyes átadó után „Bokrosi értékek” címmel egy kiállítás is nyílik majd.

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódon több társrendezvényt is rendeznek majd a Művelődési Központban, a hagyományokhoz híven idén is lesz operettgála és ünnepi hangverseny is, de az alapításuk ötvenedik évfordulóját ünneplő Faludy Irodalmi Műhely is csatlakozik a rendezvénysorozathoz: kiállítást rendeznek és regény- és verseskötet-bemutatót is tartanak.