A magyar festészet napja előtt tisztelegtek

Megnyílt a VII. Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor kiállítása a magyar festészet napjának tiszteletére.

A kiállított festményeknek a szőregi Tömörkény István Művelődési Ház adott otthont, ahol tizenkét alkotó munkáját tekinthették meg az érdeklődők. A megnyitón Kiss Ernő mondott beszédet, aki kiemelte, hogy a kiállítás a minden évben a Pataki Ferenc festőművész ve­­zetésével megszervezett alkotótáborban készült művekből áll össze. A 10 napos alkotóműhely során a festők a nap 24 órájában együtt vannak, ennek pedig több előnye is van. Egyrészt a festészetben, az alkotásban va­­­­ló elmélyülést teszi lehetővé az elvonulás, másrészt pedig a festők egymásra is tudnak hatni az alkotótábor ideje alatt. A kiállításon láthatók tájképek, portrék, aktok és nonfiguratív áb­­rázolások is.

A megnyitón Ács Sánta Katalin hegedűművész is közreműködött. A kiállítás november 14-éig tekinthető meg.