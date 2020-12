A Parasztvallomásokat ajánlják legtöbben a Vásárhelyi könyvek közül

Szenti Tibor két kötete és Németh László egyik regénye szerepelt a Legkedvesebb vásárhelyi könyvem felhívás legtöbbet ajánlott könyvei között.

– Mindannyian egy kicsit más szemszögből mutatják meg a várost, térségünket, ilyenek vagyunk mi, kik itt élünk – mondta kérdésünkre Benák Katalin főszerkesztő, a közelmúltban lezárult Legkedvesebb vásárhelyi könyvem felhívás kapcsán. A Vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár és a Látóhatár művészeti, irodalmi, helyismereti folyóirat szerkesztősége műfaji megkötések nélkül, a legkedvesebb, a városhoz köthető művek ajánlásait várta, amelyből hetvenhat érkezett.

Benák Katalint a résztvevők száma igencsak, a kedvenc kötetek sora kevésbé lepte meg. Végtelenül boldog, hogy Szenti Tibor őszinte, a valóságot, az emberi sorsokat érzékenyen leíró két művét is a legtöbben megnevezték. A felhívás utóéletéről a főszerkesztő azt mondta: szeretnének élni napjaink lehetőségével, hogy egyetlen kattintással továbbadhatják az értékes kötetek hírét. Egyet-egyet a hónap könyveként online is bemutatva. Reméli, így bevonhatnak fiatal generációkat, ráadásul az elszármazott vásárhelyiek is a folyamat részesei lehetnek. Az ajánlások megmutatják, milyen sokrétű és tartalmában gazdag városunk irodalma, az esztétikai élmény mellett tanulságos és kellemes kikapcsolódást nyújt.

A legkedveltebb Szenti Tibor 1939. november 9-én, Vásárhelyen született író, etnográfus először 1985-ben kiadott Parasztvallomások című műve. A második helyen azonos számú ajánlást kapott az egykor a városban tanító Németh László Kossuth-díjas magyar író, esszéista, drámaíró és műfordító Égető Eszter című regénye, valamint szintén Szenti Tibor: A tanya című, 1979-ben kiadott írása.

Rangsorban a harmadik legnépszerűbb Kárász József író, könyvtárostól az Egy régi nyár. A továbbiakban azonos számú ajánlással negyedik helyen áll Benkő László Legújabb és legteljesebb nagy Hódmezővásárhelyi szakácskönyve, Fehér Józseftől az Elveszett éden, Kárász Józseftől a Göröngyös út, Kőszegfalvi Ferenctől a Csodabogarak, bűnök, huncutságok, Fülöp Erzsébettől a Mári, valamint Hódmezővásárhely története és a Nagy Imre, Tóth Károly és Nátyi Róbert szerzőhármastól a Tornyai könyv. Ezenkívül az archív képeket egybegyűjtő Vásárhely Anno két kötete is az élen végzett.

Az ajánlások megmutatják, milyen sokrétű és tartalmában gazdag városunk irodalma.Benák Katalin főszerkesztő