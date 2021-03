A tanyavilág elfeledett emlékei nyomában

Régi könyveket, fényképeket és az egykori mesterségek tárgyi emlékeit gyűjtik a nagytőkei könyvtárban. A tanyavilág emlékeiből helytörténeti kiállítást szeretnének rendezni, amíg pedig készül a gyűjtemény, addig a falu közösségi oldalán lehet megismerni a padlásról, fiókok mélyéről előkerült régi kincseket.

– Januárban indítottunk el egy felhívást Nagytőkén, amiben a rég elfeledett mesterségek tárgyait, szerszámait keressük, illetve a régebben itt élt embereknek személyes emlékeit, fotóit, dokumentumait gyűjtjük. Sajnos községünk nem rendelkezik semmilyen kultúrtörténeti emléket magában foglaló gyűjteménnyel, az ezeket őrző emlékszobával.

A most előkerülő anyagokból szeretnénk egy ilyet létrehozni – számolt be kezdeményezésükről György Ildikó, Nagytőke könyvtárosa és kulturális „mindenese”.

Az elődök tisztelete

– A falu lakossága mára teljesen kicserélődött, lassan már alig marad emlék azokról az emberekről, akik annak idején a falu, a tanyavilág őslakosságát jelentették. Úgy érzem, küzdelmes életük megérdemli, hogy ezt a tiszteletet méltó mó­­don fejezzük ki ezzel a gyűjteménnyel, a ma élő leszármazottak pedig megkaphassák a rájuk való emlékezés lehetőségét – tette hozzá György Ildikó.

Emlékkönyv, sajtár

Amíg gyűlnek az emlékek, addig Nagytőke közösségi ol­dalán lehet megismerkedni a padlásokról, fiókok mélyéről előkerült helytörténeti ér­­dekességekkel. A készülő gyűjteménybe többek között érkezett már Irinyi József, az 1848-as forradalom tizenkét pontjának ötletadójának 1857-es kötete, egy kézzel írott és rajzolt emlékkönyv domborított bőrkötésben az 1890-es évekből, Kiss Nándor alpolgármester pedig egy ritkaságot, egy 1870-es imakönyvet adott kölcsön bemutatásra.

– Ereklyeként őrizzük a családban ezt az imakönyvet, anyai ágon került hozzánk, nagyapám felmenőié volt. Tervezzük, hogy körbejárjuk a tanyavilágot, hátha ott is találunk még hasonló kincseket

– tette hozzá az alpolgármester.

– Kaptunk egy nagyon szép, régi mérleget, ami még ma is működik, de hoztak be viharlámpát, birkanyírót és kötélsodrót is. Ez a sajtár pedig a nagyszüleimé volt, annak idején még ebbe fejték a tejet – mutatja György Ildikó.

– A nagytőkeiek is pozitívan állnak a kezdeményezéshez, mindig hoznak valamit, lassan már alig férünk. Ők is várják, hogy elkészüljön az emlékszoba – tette hozzá mosolyogva a könyvtáros.

Ne vesszenek el az emlékek

– Remélem, még többen csatlakoznak a gyűjtéshez, és részese lesz annak a törekvésnek, hogy családi gyökereink, őseink ne­­ve, életük emlékei ne vesszenek a feledés homályába. Itt éltek a nagyszüleim, szántó-vető parasztemberek voltak, még megvan a tanyájuk is.

Én is itt nőttem fel, édesanyám, Szél Ferencné itt volt tanítónő, az ő élete is a falu volt. Ezért is tartom fontosnak, hogy felkutassuk azokat az emlékeket, amelyek még fellelhetők – magyarázta György Ildikó.

A készülő gyűjteménybe régi dokumentumokat, családi fotókat várnak, emellett az egykori tanyavilág és a kihalófélben lé­­vő mesterségek tárgyi emlékeit keresik, mint a kovács, bognár, juhász, pásztor, fazekas, kosárfonó vagy gyékénykötő.

– Egyelőre online, a falu kö­­zösségi oldalán mutatjuk be a beérkezett eszközöket, do­­kumentumokat. Reméljük, idővel sikerül méltó helyet ki­­alakítani e különlegességek bemutatására, hogy mindenki számára láthatóak legyenek a tanyavilág elfeledett emlékei. Szeretnénk legalább egy helyiséget kialakítani a régi önkormányzat épületében. Bízunk abban, hogy ez őszre sikerülhet – mondta zárásként György Ildikó.