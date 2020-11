A tornácra költözött ki a dóciak könyvtára

A koronavírus-járvány kapcsán hozott intézkedések miatt bezártak a könyvtárak, de a dóciak nem maradnak könyv nélkül. Múlt hét szerdán ugyanis elindították az online kölcsönzés lehetőségét, az előre megrendelt kiadványokat a könyvtár tornácán lehet átvenni.

– Tavasszal nem volt ilyen lehetőség, csak egy virtuális könyvtárat tudtam működtetni. Most azonban, amikor november 10-én bezártunk, a polgármester javasolta, hogy továbbra is nyitvatartási időben legyek bent. Ha pedig ez így van, miért ne adhatnék ki könyveket? – érvelt Gál Andorné könyvtáros. Az olvasók egy elektronikus adatbázisból válogathatnak. Ami helyben is elérhető, azt Gál Andorné azonnal ki tudja adni, ami pedig nem, azt Szegedről, a Somogyi-könyvtárból rendelik meg, pár nap alatt pedig meg is érkezik.

Szeri István a falu egyik legolvasottabb lakója, szinte minden nap jár a könyvtárba.

– Tanyán élek, tévét 15 éve nem nézek, így csak a könyvek maradnak szórakozásként. Van, hogy egyetlen éjszaka alatt elolvasok egyet. Ezért is örülök, hogy most sem kell erről lemondanom – fogalmazott.

Ő egyébként a könyvek mellett folyóiratokat is olvas, ezekkel most, amíg nincs nagyon hideg, leül a könyvtár elé. A kiválasztott könyveket pedig hazaviszi, pár nap múlva pedig visszahozza és újakra cseréli.

– A dóci könyvtárban már nincs is olyan, ami érdekelt és ne olvastam volna, így Szegedről hozzák, amiket kiválasztok. Van, hogy fülszöveg, máskor a könyvtáros ajánlása alapján – mesélte.

Gál Andorné hozzátette: egyelőre még csak István élt az online kölcsönzés lehetőségével, de bízik benne, hogy mások is felfedezik majd. Akinek pedig nincs internethozzáférése, akár egy papírlapon is leadhatja, mit szeretne olvasni.