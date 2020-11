A vásárhelyi középiskolás diák nyerte meg a Magyar Nyelvőr Alapítvány retorikai versenyét

Szabó Hédi, Szegváron élő diák nyerte a Magyar Nyelvőr Alapítvány „Itt élek a Kárpát-medencében” című retorikai versenyét, amit a középsuli.hu oldalon hirdettek meg. Hédi a településéről beszélt a 3 perces videóban, ami igencsak elnyerte a zsűri tetszését.

Szabó Hédi a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 9. C osztályos diákja, matematika–fizika szakon tanul.

A beadás utolsó napján készült a film

– Édesanyám találta a pályázatot, de az utolsó pillanatban, egy nappal a beadási határidő előtt. Úgy döntöttem, ennek ellenére megpróbálom. Egy 3 perces videót kellett készíteni a településről, ahol élek. Jött az első megoldandó kérdés, ki veszi fel a videót? A szüleim dolgoznak, úgyhogy a legjobb barátnőmet, karatetársamat, Erdei Daniellát kértem fel. Még aznap este összeraktuk a szöveget, amit másnap, az online órák szünetében tanultam meg. Az utolsó, a hetedik óra után mindent eldobtunk a kezünkből és rohantunk a forgatásra. Nem sok időnk maradt sötétedésig. Sietni kellett, mert több helyszínen készült a felvétel, amit Daniella vett fel a telefonjával. Nem volt egyszerű dolgunk. Hol egy autó jött és belezúgott a képbe, máskor gyalogosok sétáltak arra, ahol éppen forgattunk. Szerencsére amit elterveztünk, sikerült mindent felvenni még világosban. Forgatás után pedig megvágtuk az anyagot. Így készült el a kisfilm.

Kipróbálná, milyen biciklivel menni az iskolába

Hédi elmesélte, az anyag elküldése előtt derült ki, hogy felkészítő tanárra is szükség lesz. Gyorsan felhívta iskolája egyik pedagógusát, Simon Ferencet, aki megnézte a videót és tanácsokkal látta el a lányokat. Az ő instrukciójával véglegesítették a pályaművet, amit az utolsó pillanatokban küldtek el.

Hédi, ahogy a filmjéből is kiderül, nagyon szereti Szegvárt.

– Szeretem, mert nyugodt, itt mindenki ismer mindenkit. A szegváriak nagyon összetartóak. Persze pletyka van nálunk is, ami gyorsabban szárnyra kap, mint a városban, de ez is hozzátartozik. Egyedül az a rossz, hogy messzire van az iskoláktól, ahová jártam, járok. Még sosem voltam biciklivel suliban, mivel általánosba Szentesre jártam, most pedig középsuliba Hódmezővásárhelyre.

Pénzügyi nyomozónak készül

Héditől megtudtuk, a középiskola után a Közszolgálati Egyetemen folytatná a tanulmányait, mivel pénzügyi nyomozó szeretne lenni.

A retorikai verseny első helyezettje 100 ezer forint pénzjutalmat kapott, amit egyenlő arányban megoszt a kisfilm készítésében közreműködő barátnőjével, Daniellával.