A Z generáció értékeit mutatták be az alkotók

A mai fiatalokkal csak a baj van, lusták és semmihez sem értenek – ezeket a sztereotí­piákat szerették volna lebontani azzal az alkotói pályázattal, melynek megyei nevezői is voltak. A felhívás záróeseményén fény derült arra, hogy a Z generáció miért tartja értékesebbnek magát az idősebbektől.

Miért értékes a fiatal? – erre a kérdésre kereste a választ egy művészeti pályázaton keresztül az országban az Erzsébet Ifjúsági Alap Nkft. a komplex ifjúsági fejlesztéseket megcélzó programjának részeként. Az „Új geneRÁCIÓ – Mutasd meg a világodat!” című kiírásra a dél-alföldi régióból is bőségesen érkezett alkotás a 16 és 25 év közötti fiatalok köréből, a tehetségek közül többen is bemutatkozási lehetőséget kaptak tegnap a pályázat záró workshopján.

Kitűnni a tömegből

Így a Hódmezővásárhelyen élő és a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban tanuló Kalocsay Anett is bemutatkozott, ő Z címmel nevezett egy képalkotással a pályázatra.

Grafikájával nemcsak a tudását szerette volna megmutatni, hanem azt is, hogy nem könnyű a fiatal generációnak kitűnni a tömegből, a szürke hétköznapokból és színt hozni a világba, ahhoz bizonyítani és küzdeni kell. Az eseményen elmondta, ennek metaforájaként használta fel új sportágát, a vívást a művében.

Szerinte a Z generáció abban jobb az idősebbektől, hogy energikusabban, sokoldalúbban és kreatívabban tud több téren is teljesíteni, melyhez az internet innovációs fejlődése is folyamatosan hozzájárul.

A szakadék lebontása

Az online beszélgetésen Vajda Árpád, az Erzsébet Ifjúsági Alap Csongrád-Csanád megyei szakmai mentora arról beszélt, hogy a pályázat által nemcsak a fiatalok kreativitását szerették volna bemutatni, hanem céljuk volt az is, hogy a társadalom elfogadóbb legyen a Z generá­ció­val szemben, hiszen az ifjúság minden tagja hasznos erőforrás.

Hozzátette, sokszor csinálnak a felnőttek olyan dolgokat a fiataloknak, amik nem is érdeklik őket, ezért is törekedtek arra, hogy megkérdezzék és bevonják a 16 és 25 év közöttieket a munkába, a generációk közötti szakadék lebontásába.

Jól kezelik a technikát

Erre törekedett egyébként egy másik szegedi pályázó is, Glumac Ádám, aki

videóval magyarázta el, hogy a Z generáció milyen erős a technikai fejlődés terén, és hogy ez a korcsoport képes lesz a jövőben nagy dolgokat létrehozni, ugyanis minden adottságuk megvan hozzá.

De nemcsak a pályázók osztották meg véleményüket arról, hogy ifjúként hogyan lehet kiváló dolgokat létrehozni, hanem a szervezők jó példákat is bemutattak, akik szintén a húszas éveikben alkottak nagyot. Így az algyői Torma Tibor, a Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület megalkotója és vezetője is motiváló előadást tartott. Kiderült, 2002-ben kezdtek el dolgozni azon, hogy Algyőn az extrém sportok szerelmeseiből helyi sportközösség jöjjön létre, 2004-ben pedig már hivatalos formában kezdtek működni. 2005-ben a helyi önkormányzat is segítő kezet nyújtott nekik, ekkor hozták létre a Barak Skate Parkot, ami évről évre gyarapodik és szépül azóta is, ráadásul jótékonysági eseményeket is tartanak ott, a helyiek körében pedig népszerű közösségi tér lett, időnként még nyugdíjas nézőik is vannak a sportoló ifjaknak.