Ahol Konfuciusz szellemisége él

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg az Alsóvárosi Általános Iskolát.

A csaknem 140 éves múltra visszatekintő Szegedi Alsóvárosi Általános Iskolában szeptemberben két osztályba várják a leendő elsősöket. Tibai József intézményvezető elmondta, a 20-25 fős osztályokban könnyen oda tudnak figyelni a differenciált oktatásra, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt.

– Az iskolában rendelkezésre állnak a modern infokommunikációs eszközök, így a digitális tábla, laptop, tablet és projektor is szerepet kap az oktatásban. De valljuk Konfuciusz szavait is: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem!” Hisszük, hogy világunkban a digitális oktatás mellett sem áldozott le a színesrúd-készletnek, a Babilon játéknak vagy a logikai lapoknak, amelyek segítségével fejlesztjük a gyerekek logikus gondolkodását is – fogalmazott.

A gyerekek már első osztálytól kezdve részt vehetnek angol vagy német nyelvi foglalkozásokon, a legjobbak pedig 5. osztálytól emelt szintű csoportban, nyelvi laborban tanulhatják a két nyelv valamelyikét. Az alsóvárosi iskolában fontosnak tartják az esztétikai nevelést is: az intézményben működik énekkar és rajzszakkör, a kézműveskedni vágyók pedig a szegedi Hammido Alapfokú Művészeti Iskola és az Alsóvárosi Tájház segítségével bontakoztathatják ki tehetségüket.

Tibai József elmondta, az iskola fontos célja, hogy ellensúlyozza korunk egyik nagy problémáját, a mozgáshiányt.

– Speciális, játékos mozgásprogram is szerepel az osztályok napi programjában, melynek segítségével korrigálhatjuk az esetleges koncentrációs és figyelemzavarukat, beszédhibájukat. Emellett a sport által megtanulhatják kezelni érzéseiket, indulataikat; vagy egyszerűen csak kielégíthetik túlzott mozgásigényüket – fogalmazott. A heti 5 testnevelésóra részeként a gyerekek járnak úszásoktatásra, illetve megtanulják a biztonságos kerékpáros közlekedést is. Mindemellett a Bozsik program jóvoltából futballedzéseken is részt vehetnek.

– Intézményünk a Szegedi Kosárlabda Egylet egyik bázis­iskolája, így ez a sport is szerves része mindennapjaiknak. Sportolóink a kosárlabda-utánpótlásnevelés keretében sikeresen vesznek részt a regionális bajnokságokban – tette hozzá az intézményvezető.

Az Alsóvárosi Általános Iskola ökoiskola, így fontosnak tartják, hogy környezettudatos emberekké formálják a diákokat. Boldog iskolaként nagy hangsúlyt fektetnek a jó iskolai légkör, az összetartó közösség kialakítására. Tavaszra terveznek iskola-előkészítő foglalkozásokat, ahol a szülők és a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek az intézménnyel és a leendő tanítókkal. Addig is az iskola honlapján és internetes közösségi oldalán tájékoztatnak az aktualitásokról.