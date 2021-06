Állatorvosnak készül a meseíró

Sokakat meglep sokoldalúságával Kovács Nikolett. A szentesi lány idén Koszta-díjasként ballagott a Koszta József Általános Iskolából, de amellett, hogy kiváló tanuló, úszik és atletizál, valamint eredményesen szerepel rajzversenyeken is. Legutóbb fogalmazókészségével hívta fel magára a figyelmet, meséje a legjobbak közé került Az arany ló gyermekei pályázaton.

Nem véletlenül csillog Kovács Nikolett polcán a Koszta-díj: a szentesi diáklány amellett, hogy minden évben kiválóan tanult, számos tanulmányi és sportversenyen is eredményesen szerepelt. Szabadidejében szívesen rajzol, de az írás sem áll messze tőle. A nagy szerelme az állatok, rendszeresen önkénteskedik a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványnál.

– Nagyon szeretek olvasni, most is épp három könyvet olvasok egyszerre. A kedvenceim a Harry Potter-történetek és Roald Dahl könyvei, de David Walliamst is szeretem. Én is belefogtam egy fantasy-regénybe, de azt félbehagytam. Inkább verseket írtam, de amikor az iskolában fogalmazásokat, meséket kellett írni, azt nagyon szerettem. Az egyik fogalmazásomat olvasva a tanárnőm, Deim Aliz azt mondta, hogy „belőled biztos író vagy újságíró lesz” – mesélte Kovács Nikolett.

A diáklánynak Az arany ló gyermekei pályázatot is tanárnője javasolta, aki látta benne a tehetséget.

A meseíró pályázatot hetvenhét magyar történelmi témában hirdették meg a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű iskolák felső tagozatos diákjai részére. A pályázaton a diákok meséik megírásával mutatják be a magyar történelem jeles eseményeit, ismert személyiségeit, fantáziavilágukon keresztül elevenednek meg mese formájában a magyar történelmi események.

– Csongrád-Csanád megyében a szkíta mondák, Nimród király vagy Csák Máté története közül választhattunk. Én Nimród egyik lányát, Azouardot választottam főszereplőnek. Olyan karaktert kerestem, akiről keveset tudni, így több lehetőség volt szabadjára engedni a fantáziámat – beszélt meséjéről Niki.

A szentesi lány a mese beküldése után nagyon meglepődött, hogy története bekerült a legjobbak közé és nyomtatásban is megjelenik majd. – Pár hét után vártam a visszajelzést, de nem történt semmi és már kezdtem is feladni. Aztán egyszer csak kaptunk egy e-mailt, amiben közölték, bekerül a mesém a pályázat legjobb történeteiből készülő könyvbe. Decemberben jelenik meg, és én is kapok belőle egy példányt – tette hozzá a diáklány.

Niki a jó hír hallatára azon is elgondolkodott, hogy folytatja a félbemaradt regényét. Bár tanárai szerint jó érzéke van az íráshoz, csak hobbinak tekinti, inkább állatokkal szeretne foglalkozni. – Ősztől a Horváth Mihály Gimnáziumban fogok tanulni biológia szakon, ez érdekel a legjobban. Persze foglalkoztat a rajzolás és az írás is, lehet, hogy folytatom a regényem is, de az állatok az elsők, most is járok önkénteskedni a Természet- és Vadvédelmi Mentőközpontba. Kiskorom óta tervezem, hogy állatorvos szeretnék lenni – beszélt a jövőről Niki.