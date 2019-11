Amatőr Művészeti Fesztivál kezdődik Vásárhelyen

– Harmincnegyedik alkalommal rendezi meg a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Vásárhelyen a Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivált, amelynek idén a fiatalokat jobban megszólítva más, rövidebb neve is van: Te mit tudsz? – mondta kedden a sajtótájékoztatón Varga Anikó, a BFMK intézményvezetője. Műfaji megkötés nincs, meg lehet mutatni az énekhangot, a hangszeres tudást, a színészi vénát, vagy akár a versek iránti szeretetet, és a szervezők korhatár nélkül várják azok jelentkezését, akik tehetséget éreznek magukban.

– Fontosnak tartjuk, hogy felkutassuk a tehetségeket és teret, lehetőséget biztosítsunk számukra a jövőben is, például városi ünnepségeken, rendezvényeken való szerepléssel – fűzte még hozzá, azt is elárulva, hogy az elmúlt években voltak prózamondók, néptáncosok, zenekarok, énekesek és akadt olyan is, aki citerán muzsikált. Az elődöntőket december 2-án és 3-án tartják, és a mezőnyből 5 tagú zsűri választja ki azokat a produkciókat, melyek részt vehetnek a december 14-én 18 órától rendezendő fináléban. Egyéni és csoportos kategóriában juthatnak be a legjobbak a gálára.

Nevezni november 26-ig lehet a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ recepcióján elérhető jelentkezési lap kitöltésével, de a regisztrációs lap a BFMK honlapjáról is letölthető.