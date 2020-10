Az élet inspirálja Olasz Attila festészetét – Galéria

Egész földi létünk megértésében segít – hangzott el egy évekkel ezelőtti kiállításmegnyitón Olasz Attila festményei­ről. A sokszínű, szenvedélyes, egyedi hangulatú absztrakt, figuratív, nonfiguratív művek a világ és a benne élő ember mindennapi ellentmondásait tükrözik. Megmutatva, miként fér meg egymás mellett a szépség és a gyötrelem, az emelkedettség és a kín, a tragédia és a lelki megnyugvás. A legapróbb, leghétköznapibb pillanatokat is inspirációként használja a fiatal alkotó, és műveit figyelve, egészen más fény vetül életünk eseményeire. A látvány, a mögöttes érzések, a színek, a felkavaró benyomások különös módon segítik Olasz Attila nézőpontjainak értelmezését, alkotásai átélését.

Az 1982-es, szegedi születésű fiatal alkotó tudatos színhasználatáról, szándékos műfaji változatosságról, folyamatos önfejlesztésről, technikai nyitottságról és koncentrált alkotói folyamatról mesélt nekünk műtermében, miközben a körülöttünk elhelyezett mély hangvételű művei különös tónust adtak szavainak. Olasz Attila ugyanis szinte mindig inspirációi drámai hangvételét ragadja meg; ez a megközelítés, a markáns vizuális megfogalmazás már az első kiállításán megmutatkozott. Miközben a legerőteljesebb munkáin is megjelennek apró, lírai részletek. – Ez a kettősség kéz a kézben elfér egymás mellett. Fontos, hogy munkáim nem negatív élményekből születnek, alkotói folyamatom nem a rossz tapasztalatok leképezése. A saját megélésemmel, lelki alkatommal dolgozok fel problémákat, élethelyzeteket – tette hozzá.

Alkotói munkásságát a kezdetektől támogató Pataki Ferenc Prima díjas festőművész, a szegedi Belvárosi Rajzkör vezetője a Nyitány című mártélyi kiállítás kapcsán a művészet örök, boldogító szerepét hangsúlyozva úgy fogalmazott: „a festészet társadalmi tevékenységben születik, mégsem adja a világ dokumentumfilmekhez, vagy a fotóművészethez hasonlítható lenyomatát.” Mozartot említi, hiszen a zeneszerző élete nem volt problémamentes, zenéje mégis mindenek feletti. Olasz Attila mélységesen egyetért kedves Mestere szavaival. – A festészet, az alkotás meghatározó örömforrás, függetlenül attól, milyen témához nyúlok – fogalmazta meg Attila, majd hozzátette: tudatosan változtatott és fejlődött az elmúlt húsz évben, mégis mindvégig megőrizte alkotói szenvedélyét.

Műveiben tudatosan váltogatja jellegzetes színkombinációit. Ahogy fogalmazott: színhangulataiban olykor dominál a sárga, megjelennek angol vörös variációk, máskor szürkés árnyalatokat használ vagy a mélykék színek a hangsúlyosak. Jellemzőek a markáns színkompozíciók akár egy időszakon belül is. – Arról van szó, hogy különféle arányban újra és újra előjönnek a korábban már alkalmazott színváltozatok, csak éppen más összefüggésben – magyarázta, ahogy azt is, hogy milyen tudatosan keresi a témákat, az inspirációs forrásokat. Ez lehet a hétköznap egy egészen apró eleme, eseménye, máskor egy filmélmény, netán irodalmi mű hat rá. – Soha nem várok az ihletre; úgy nyolc-tíz festményen dolgozom párhuzamosan, eltérő témákban, különböző anyagokat használva. Ezek a képek mindig a kezem ügyében vannak, de gondolatban is készülök – mondta. Olasz Attila művészetét alapvetően határozza meg töprengő, meditatív alkata. Visszatérő témái­val hosszasan foglalkozik, megvizsgálja számtalan megközelítésből. Mindenre nyitott, közel áll hozzá az irodalom, a művészettörténet, elemző írásokat gyűjt.

– Az alkotás utáni következő lépés, hogy mondanivalómat miként olvassa ki a közönség képeimből. A címadás kétségtelenül segíti a befogadást, ad egyfajta útbaigazítást, bár a rejtett tartalmakat nem egyszerű megfejteni – magyarázta, majd hozzátette: emellett a festményeken elhelyezett motívumok is vezethetik a nézőt. Fontosnak tartja, hogy elképzeléseit, a képeken megfogalmazott témákat, a mélyebb összefüggéseket ki tudja olvasni közönsége a műveiből, ha máshogy nem is, de érezve az alkotói szándékot. Kimondottan örömmel fogadja a képei tartalmát firtató kérdéseket, hiszen a visszajelzés a festőművész újabb inspirációs forrása.

Róma szívében

Róma történelmi központjában a Freskótöredék című munkájával szerepelt az ArtExpo Summer Rome nemzetközi kiállításon 2017 nyarán. Azóta visszatérő kiállító az Örök Városban. A következő évben a portugáliai Porto városában A tenger szelleme művét állították ki.

Személyes meghívásra érkezett hat festménnyel a New York központjában bemutatott Clio Art Fair nemzetközi kiállításra 2019 márciusában, pár hónappal később Genova történelmi központjában, a Stella Palotában szerepelt két munkájával. Nápolyban a Világörökségi védettségű Castel Nuovóban egy munkájával, júliusban Milánó központjában a Monnalisa Special Award 2019 érmét vette át, a Művészet és Tudomány Múzeumában két művéért. Majd Velencében, az olasz kulturális élet egyik fellegvárának szívében, a Larkina Galériában láthatta a közönség festményét. A római Il Collezionista Galériában Dream in the heart of history címmel nyílt egyéni kiállítása 2019 szeptemberében, majd októberben London belvárosában, a Mindfullness című nemzetközi kiállításon mutatkozott be egy munkájával. Ugyanebben a hónapban Róma szívében átvette a Giorgio Vasari International Award nemzetközi képzőművészeti díj III. medálját, a Vatikáni Kancelláriai Palotában. Szintén Rómában megkapta a Top Artists of the Year 2019 oklevelét, 2020-ban az International Masters in Vatican érmét és a William Turner International Award érmét Tivoliban. Firenze központjában lévő Bellini Múzeum reneszánsz magángyűjteményében Egy korszak anatómiája című pasztellképével szerepelt a Genesis kiállításon idén szeptemberben.