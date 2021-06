Az Insta-világ egy kirakatvalóság

A mai fiatalok példaképei az influenszerek. A közösségi oldalakon látható fotók azonban, melyeket ezek a sokak által követett celebek posztolnak, szinte soha nem a valóságot mutatják: idealizált, tökéletes világgal hazudják, hogy a menők élete csupa szépség és boldogság. Ez pedig károsan befolyásolhatja egy egész generáció énképét.

Míg régen a hollywoodi sztárok és a híres énekesek számítottak a fiatalok példaképeinek, ma már az úgynevezett Instacelebek világát éljük. Sokan közülük valóban csak attól ismertek, hogy sokan követik őket, de hogy miért, azt talán senki nem tudja. Van, aki a viselkedésével, más a munkájával vagy az öltözködésével tűnik ki, de olyanok is akadnak szép számmal, akik híres párjuk farvizén vagy saját, rövid ideig tartó médiaszereplésük alapján építik fel brandjüket. Lényeg, hogy mindannyian valami mást csinálnak, mint az átlag, olyasmit mutatnak közösségi oldalaikon, ami a legtöbb ember számára elérhetetlen. Ez pedig pont elég ahhoz, hogy a fiatalok rajongjanak értük.

Két modell és egy focista a három magyar dobogós

Kis hazánkban szerencsére egyelőre a lista elején még olyanok szerepelnek, akik valódi teljesítménnyel vívták ki a nagy közérdeklődést. A legnagyobb magyar Instagram-celeb ugyanis jelenleg Palvin Barbara, akinek 16 millió követője önmagában több, mint a listán utána következő 20 celebnek összesen.

Érdekesség, hogy a második is egy modell, csak a plus size kategóriában. Sirokai Diánán kívül csak a harmadik helyezett Dzsudzsák Balázs tudhat még magáénak 1 milliónál több követőt. Az Insta-listán utánuk azonban már meglehetősen vegyes a kép: énekesek, szépségkirálynő, luxusfeleség és excelebfeleség mellett több olyan hölgy is található, akinek foglalkozása influenszer. Vagyis abból él, hogy tartalmakat gyárt közösségi oldalakra. Ezeket a posztokat pedig több százezren követik.

Az Instagram a hamis illúziók gyűjtőhelye

Megnézve a klasszikus influenszeroldalakat, hamar kiderül, hogy ezeken csak olyan idealizált képeket láthatunk, melyeknek nem sok közük van a valósághoz. Tökéletesen megkomponált képeken, hibátlan sminkkel és frizurával mosolyognak, sokszor luxus helyszíneket választanak háttérként és drága kiegészítőkkel dobják fel szettjüket. És lehet, hogy mindez csak egy szponzorációnak köszönhető, mégis elhitetik követőikkel, hogy ilyenek a mindennapjaik és életük nem más, mint örök tökély. Ezt a hamis világot ideologizálják a mai fiatalok és tekintik úgy, mint vágyott életstílust. Csakhogy nem úgy, mint szüleik egy generációval ezelőtt, akik csupán irigykedve nézték a film- és popsztárokról szóló híreket és megállapították: ők így soha nem fognak élni. A mai fiatalok ugyanis maguk közül valónak látják az Insta-celebeket, ebből következően pedig valóban elhiszik, hogy az a normális élet, de legalábbis a menők stílusa, amit tőlük látnak. Ez pedig a szakember szerint veszélyes is lehet.

–Nagyjából hatodik osztályos kortól jellemző, hogy a fiatalok körében meghatározóvá válik, ki hogyan néz ki és mit visel. Akinek nincs divatos holmija, azt előfordul, hogy kiközösítik – mondta el Benák-Tömöri Judit gyermekpszichológus.

– Az iskolában azonban többnyire hasonló közegből érkező gyerekek vannak, vagyis biztos, hogy egy lakótelepi intézményben nem a Gucci táska lesz az elvárás. A közösségi oldalakon ugyanakkor olyan világot látnak, ami torz irányba viheti el az értékrendjüket és a világról alkotott képüket – tette hozzá.

Nem ezt a művilágot kell majmolni

A pszichológus szerint probléma az is, hogy az influenszerek sosem önmaguk a képeken: nem tesznek fel kócos vagy csipás képet magukról, testük is mindenhol tökéletesnek tűnik, még ha az csupán egy jó beállításnak vagy némi filternek és photoshopnak köszönhető, miközben nyilvánvalóan ők sem mindig tökéletesek.

– Főleg a lányok körében okozhat frusztrációt, ha úgy érzik, mivel nem ilyenek, kevesebbet érnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szülők odafigyeljenek erre a jelenségre és idejében tudatosítsák: nem mindent kell komolyan venni abból, amit a közösségi oldalakon látnak. Ugyanakkor azt sem árt kontrollálni, a gyerekek mit hoznak nyilvánosságra saját életükről – hívta fel a figyelmet.

– A mai világ arról szól, hogy azok vagyunk, amit kiposztolunk magunkról. Ebből következően minél szebb és tökéletesebb a kép, annál menőbbeknek tűnhetünk – hiszen ettől követik sokan az influenszereket is. Fontos azonban beszélgetni a gyerekekkel arról, mik a határok. Például hogy nem attól lesz menő, ha szexuálisan félreérthető fotókat hoz magáról nyilvánosságra. A gyerekeknek is tisztában kell lenniük azzal, mit okozhat egy-egy rosszul elsült poszt, így talán könnyebben lehet azt is formálni, mit engednek be az életükbe ebből a világból és mi az, amit elutasítanak. Ez azonban egy folyamat, amiben a szülőnek aktívan részt kell vennie az első pillanattól egészen addig, amíg van lehetősége beleszólni, hogyan használja gyermeke a közösségi médiát. Így talán belőlük már nem lesznek olyan felnőttek, akik életük minden lényegtelen mozzanatát megosztják a világgal, csak azért, hogy dicsekedjenek, vagy saját magukkal így hitessék el: sokkal jobb az életük, mint valójában – fogalmazott a szakember.