Bor és kenyér az ünnepen

Új köntösben, de hasonló tartalommal várja idén is a vendégeket a nyár legnagyobb városi rendezvénye Csongrádon.

A Bormustrán a legfinomabb italok mellett szerepet kap a színház, a zene és a sport is. A borfesztivál idén is a Fő utcán kap helyet, a Művelődési Központ és a Kossuth tér között. A helyszínt még 2017-ben tették át ide a Dob utcából, ez pedig remek húzásnak bizonyult: a borászok, az árusok és a kitelepülő civil szervezetek is megtalálták a helyüket a város szívében.

A hagyományokhoz híven szakmai nappal indul a Bormustra: a borászok 17-én találkoznak Bokroson, így ebben az évben egy „pihenőnap” választja el a szakmai részt a csütörtökön kezdődő fesztiváltól.

A 19-i megnyitó után a Brass on the road és a Pankastic játszik, 20-án pedig délelőtt az államalapítást és az új kenyeret, este pedig a bort ünneplik. Szent István ünnepén a Kossuth téren Sári Évi, az Alföld Néptáncegyüttes és a Csongrádi Fúvószenekar működik közre a műsorban, a Bormustrán pedig délután színház szórakoztatja a gyerekeket, este pedig a Fourtissimo és a Kelemen Kabátban lép fel. 21-én a délelőtt a sporté, a délutáni gyerekprogram után pedig az Operett Voicest hallhatja a közönség, majd Singh Viki-, Dirty Slippers- és Zaporozsec-koncert várja a bulizni vágyókat. 22-én a nótáé a főszerep, de színpadra lép a Csongrádi Színtársulat is, a fesztivált pedig az Alföld Néptáncegyüttes nyári gálája zárja.