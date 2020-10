Bronzérem a tajvani filmolimpiáról + videók

- Megosztott harmadik helyet ért el a tajvani filmolimpán a Magyarország képviseletében indult makói csapat – adta hírül lapunknak Czibolya Kálmán, a 26 esztendeje működő Makói Videó- és Művészeti Műhely vezetője.

Cibolya tanítványai – Nagy Nóra, Csonka Zétény, Halmágyi Gábor, Horváth Bulcsú, Kanton Szilárd Bonifác és Tanács Barnabás – a videóműhely, illetve a Szent István Egyházi Általános iskola diákjai.

Books Without Love című három perces versenyfilmjüket a kiírásban meghatározott szigorú feltételek betartása mellett múlt szombaton forgatták a József Attila Könyvtárban – ez egy vicces fordulattal záruló könnyed, fiatalos szerelmes film, ami most vált nyilvánosan bemutathatóvá. Tajvan fővárosában, Tajpejben szombaton mutatták be a többi filmmel együtt. A film Czibolya Kálmán youtube-csatornáján látható két werkfilm és egy bemutatkozó anyag társaságában.

A tajvani filmolimpiát hetedszer rendezték meg. Makói csapat tavaly is indult a versenyen, kettő is, akkor azonban dobogós helyet nem, csak dicséreteket kaptak a filmek. Czibolya Kálmán értékelése szerint a mostani bronzérem azért különösen értékes, mert a csapat nagyon erős mezőnyben, nagyrészt idősebb korosztályú, középiskolás és felsőoktatásban tanuló fiatalokkal versengett.