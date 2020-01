Brüsszelben betlehemezett a három király

Három napot tölthetett Brüsszelben a Kisteleki Betlehemezők három királya. A fiatalok hat ország diákjaival együtt adtak elő közös műsort az Európai Parlamentben, és a békéért imádkoztak.

Vízkeresztkor a Kisteleki Betlehemezők Három Királya Brüsszelbe repült, hogy Magyarországot képviseljék az Európai Parlamentben. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett, egész Kárpát-medencére kiterjedő 2018-as Nemzetközi Betlehemes Verseny győzteseként képviselhette Rostás Márkó, Szűcs László és Öszterling Richárd a csapatot.

– Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Belgiumból, Romániából és Magyarországról érkeztek betlehemező gyermekek Brüsszelbe – mesélte Harmat József, aki a diákokat felkészítette és az útra elkísérte.

– A közös Nemzetközi Betlehemes Csapat a Vízkereszti Háromkirályok műsorával köszöntötte az Európai Parlament képviselőit, amit 5 órás próbán gyúrtak előtte össze. Minden gyermek királyi ruhába öltözve, saját nyelven, angolul, illetve németül adta elő imádságait és újévi jókívánságait. A kisteleki Három Király jelmezének egyediségét, szépségét külön megdicsérték – büszkélkedett Harmat József.

A kisteleki Három Király elmondta a képviselőknek, hogy tavalyi betlehemes előadásukkal 580 ezer forint adományt összegyűjtve tudtak segíteni a Kárpátalján hátrányos helyzetben élő magyar gyermektársaikon, Ukrajnában háborús áldozatok családjain, és az afrikai Kinshasában egy magyar fenntartású általános iskolát is támogattak.

A műsort követően végiglátogatták egyesével is a képviselők irodáit, ahol az ajtófélfákra áldást írtak.

– Az 500 millió embert képviselő Európai Parlamentben a gyerekeket és tanáraikat bevezették a hatalmas ülésterembe is, ahol az egész Európát érintő nagy döntések születnek. Az Európa Unió zászlaja mellett meglátva a magyar zászlót, azért imádkoztak a magyar gyerekek, hogy Európában és a világon béke maradjon – mondta el lapunknak tanáruk.

Természetesen a gyerekeknek volt idejük városnézésre is: a parlamenti programon kívül voltak az Európai Unió Látogatóközpontjában, az Európai Unió Püspöki Konferenciájának Székházában, és busszal bejárták Brüsszel nevezetességeit is.

A kisteleki Három Király már másodszor járt az Európai Parlamentben, remélik, most is megnyerik a Nemzetközi Betlehemes Versenyt, és harmadszor is eljutnak oda.

Január 22-én zárul ez a megmérettetés, addig kell összegezniük, hány fellépésük volt és mennyi pénzt sikerült összegyűjteniük.