„Csak akkor mehetsz férjhez, ha voltál Radnán” – Fotók

Szegedre jellemző volt az a házassági szokás hogy csak az a leány vagy legény házasodhatott, aki megjárta gyalog a radnai búcsút. A máriaradnai hagyományra a házasság intézménye előtt tisztelegve kiállítást szervezett a Somogyi könyvtár különféle írásos és tárgyi emlékek bemutatásával.

„Të mán férjhön möhetsz, vótá Radnán” a címe annak a kiállításnak, amelyet csütörtök délután nyitottak meg a Somogyi Városi és Megyei Könyvtárban. Az intézmény Házasság heti kiállításának mottóját Bálint Sándor jegyezte le. A „szögedi nép” egyik legfontosabb búcsújáróhelye az Arad közelében található Máriaradna volt. A „radnajárás” olyan közösségépítő program, zarándoklat, amely mentén számos szokás és hagyomány alakult ki. Ezek közül az egyik legismertebb talán az, hogy Szegeden az a lány mehet férjhez, aki megjárta Radnát

– Kiállításunk a házasság intézménye előtt tiszteleg egy sajátos szegedi szokás történetének, könyvészeti és tárgyi emlékeinek bemutatásával. Ennek lényege, hogy a katolikus hívők közösségi cselekedete, azaz a radnai búcsújárás által válik a szegedi leány házasságra érett nővé, maga és családja jövendő életét a Radnai Szűzanya oltalmába ajánlva – mondta köszöntőjében Sikaláné Sánta Ildikó, az intézmény igazgatója. Programjuk a Házasság Hetének felvezető rendezvénye immár évek óta.

A tárlat főszervezőjétől Hevesi Andrea könyvtárostól megtudtuk, csak Szegedre jellemző ez a házassági hagyomány, hogy az a leány vagy legény házasodhatott, aki megjárta gyalog a radnai búcsút. Majd a máriaradnai kegytemplomban imádkozott a csodatévő szűzanyához, és a zarándokokkal hazajött. Erre a 19-20. századfordulóján üzlet is épült: a fényképészek és virágárusok a város határában menyasszonynak és vőlegénynek öltöztették a párokat, akik így érkeztek be Szegedre, ahol lefotózták őket. – Ilyen és ehhez hasonló tárgyi elemek elevenednek meg a kiállításon, valamint egy eddig ismeretlen szegedi kötet 1828-ból, Radnai történetek címmel. Erre egy aukción találtunk rá tavaly. A tárlókban a szokásokhoz kapcsolódó tárgyak, búcsúajándékok is megtekinthetők – mutatta a könyvtáros.

A kiállítás megnyitójára eljött a máriaradnai templom plébánosa Reinholz András kanonok, valamint Cadarean Ioan, a radnai múzeum őrzője. A kanonoktól megtudtuk az elmúlt 300 évben 7-8 millió ember zarándokolt településükre. Elmondta, a szegediek először 1711-ben érkeztek ide, majd az 1850-es években már jelentősen nőtt a számuk. 2019-ben 44 ezer zarándokot és 30 ezer turisták jegyeztek fel. A kiállítás március 18-ig tekinthető meg a könyvtár földszinti kiállítótermében.