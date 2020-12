Eddig nem látott gasztro-antológia jelent meg Vásárhelyről

Falatok, morzsák, kortyok... címmel jelent meg Benkő B. László gyűjtésében az első hódmezővásárhelyi gasztro-antológia. Mintegy száz vásárhelyi művész étkezési szokásait, kedvenc ételeit, italait ismerhetik meg az olvasók. A könyvben több recept is található.

– Amikor két évvel ezelőtt a Nagy Hódmezővásárhelyi Szakácskönyv anyagát gyűjtöttem, menet közben kikerekedett belőle egy másik kiadvány is, amiben a vásárhelyi pálinkákat, borokat és söröket mutattam be. A város szülöttei elismeréssel írtak, nyilatkoztak naplójegyzeteikben, visszaemlékezéseikben arról is, hogy gyermekkorukban mit főztek a nagyszüleik, szüleik – mesélte el új könyve születését lapunknak a kötetet jegyző Benkő B. László.

Bessenyeitől Eifertig

Sokaknál otthon sült a kenyér, jó szívvel emlegették a hajdani disznóvágásokat, névnapokat is.

Nagyon sok anyag gyűlt össze, ez ihlette a mostani könyvemet – utalt rá Benkő B. László.

– Nehéz lenne felsorolni a kötetben szereplő vásárhelyi ismert embereket, hiszen csaknem százukról szól az összművészeti kiadvány. Olyan egykor és ma élő emberekről, akik nyomot hagytak maguk után például a képzőművészetben, színművészetben, irodalomban, néprajzban. Ők azok, akik a hagyományt is hozzák magukkal, emellett rendkívül nyitottak a világra – mesélte a szerző.

Többek között Agárdi Gábor, Antal Imre, Bessenyei Ferenc, Bibó Lajos, Gregus Máté, Hézső Ferenc, Németh László, Pásztor János, Plohn József, St. Martin kedves ételeiről, italairól is képet kaphatnak az olvasók.

Anekdoták és receptek

A kötetben anekdoták, versek, novellák is helyet kaptak, képzőművészeti alkotások fotói és fényképfelvételek is színesítik a kötetet. Természetesen jó néhány receptet is rejt a könyv.

– Eifert János táncművész, fotóművész például egy egyszerű, Búvár utcai kis házból indult, majd bejárta a világot mindkét hivatása kapcsán. A Búvár utcai gyermekkorra így emlékezett vissza:

„Édesanyám abból a kevés alapanyagból igyekezett változatosan főzni, ami a ház körül megtermett, és amit a konyhaszekrény, vagy a kis kamra még rejtett. Mindennapos reggelink volt a langyos tejbe aprított szikkadt kenyér.”

Zongoraművészünk, a későbbi ismert tévés személyiség, Antal Imre is szívesen emlegette, hogyan mentette meg nagymamája galambos tarhonyája a betegségtől. A vásárhelyi hírességek egy másik csoportja, akik életük egy bizonyos szakaszában kerültek városunkba. Esetükben azt próbáltam kinyomozni, hogy miként fogadták az itteni ízeket.

Kiderült, hogy ami nekünk, vásárhelyieknek természetes és nagyon szeretjük, az számukra igencsak furcsaság volt először.

Ezek egyike a reggelinek, előételnek, vacsorának is tálalható, mélytányérba kiöntött hideg paprikás, ami disznóvágási friss húsból készül. Máshol nem igazán fogyasztják így, csak melegen eszik

– említette meg Benkő B. László.

Meglepő specialitások

– A másik a sós túrós lepény. Zoltai Attila képzőművész például amikor ideköltözött Vásárhelyre, vett a piacon friss, még forró túrós lepényt és örömmel vitte haza a feleségének. Ebéd után nekiláttak. Az első falat meglepetést okozott, mert nem a várt vaníliás, cukros ízt kapták, de hamar megszerették ezt a helyi lepénykülönlegességet – tudtuk meg a szerzőtől. A könyvet személyesen Benkő B. Lászlótól, vagy a könyvtáron keresztül lehet megvásárolni.