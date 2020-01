Egészen Németországig ment el a harmóniáért Tímár Edit Ágnes

Harmincöt éve alkot a makói Tímár Edit Ágnes, aki idén elsőként állíthat ki a József Attila Könyvtárban. Az élet viharai az elmúlt években erősen megviselték, mostani képei viszont végre harmóniát sugároznak.

– Most úgy érzem, révbe értem – mondta kiállításának megnyitója előtt a József Attila Könyvtárban Timár Edit Ágnes. A bibliotékában az idei első kiállítás az övé: összesen 53 képe látható, mindez másfél év alatt jött össze. Mindezt Németország ihlette, ahová a szerelem vitte ki.

– Innen 1300 kilométerre, a német–francia–svájci határnál, Lahr városában születtek a képek – magyarázta.

Harmincöt éve alkot. A kilencvenes évek elején az újdonság varázsával hatottak képei Makón: ő volt az első, aki az úgynevezett légecsettechnikával alkotott. Munkái akkoriban képeslapokon, naptárakon, posztereken is feltűntek. Abban az időben sok kiállítása volt szerte a megyében, de a fővárosban is. A művészi munkát aztán az ezredforduló idején egy tragédia szorította háttérbe: 2 és fél éves kisfiának elvesztését máig sem tudta feldolgozni, ami munkáira is rányomja bélyegét. Korábban volt bolti eladó, medenceőr, irodai kisegítő, sőt utcai közmunkás is. Közben polgárőrként is szolgált, és a helyi múzeumban is teremőrködött. A múlt máig a nyomában jár, mostani képeinek egy része – azok, amelyek hétköznapi dolgokat ábrázolnak – ugyanis színes ceruzával készült.

– Az 1990-es években Debrecenben dolgoztam egy grafikai cégnél. Az akkori főnököm adott nekem ajándékba egy igen drága, 72 darabos angol színesceruza-készlet. Ezt elő sem vettem egészen mostanáig – mesélte. A legtöbb képe egyébként épületeket ábrázol, illetve tájkép. Ezek pasztell-, illetve pasztellceruzaképek.

– A sík vidékről a hegyek közé kerülve ezekre rácsodálkoztam – mondta.