Egymásra odafigyelő közösséget épít Gergely Ildikó

Az igazán erős lokálpatriótákkal beszélgetve előbb-utóbb kiderül, hogy jó részük nem is Csongrádon született, mégis teljesen magukénak érzik a várost. Sőt, sokszor többet tesznek érte, mint akik világ életükben itt éltek. Gergely Ildikó is ilyen: rendezvényeket, programokat szervez kicsiknek és felnőtteknek, fiataloknak és időseknek egyaránt.

Egész életét átszőtte a sport szeretete és az egészséges életmód fontossága, ez kap hangsúlyt az általa szervezett számtalan programon is. Gergely Ildikó azt vallja, hogy ezenfelül egymásra is oda kell figyelnünk és erős, összetartó közösséget kialakítanunk.