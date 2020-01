Erzsike határon túl is népszerűsíti a kézimunkázást

Magányos tevékenységnek indult Lampert Józsefné hobbija, gyerekkorában tanult meg hímezni, szenvedélyét felnőttkorában is űzte. Majd felkérték szülőfalujában, Tiszaszigeten egy kézművesklub alakítására. Ma már nem csak a helyiekkel gyártanak trendi kézműves termékeket: Erzsébet a külhoni magyar kézimunkacsoportokat is összefogja: rendszeresen találkoznak és tapasztalatokat is cserélnek.

A tiszaszigeti ház előszobája egy igazi kreatív szoba, az asztalon horgolt terítő, a bal sarokban egy polc teli gyöngyösdobozokkal, míg szemben, a falon Lampert Józsefné Erzsike különböző munkái sorakoznak a harisnya- és gyöngyvirágon át a varrott és hímzett díszekig. – Úgy nőttem fel, hogy körülöttem mindenki kézimunkázott, édesanyám varrónő volt. Akkoriban az volt a divat, hogy a ruhákat gyöngyvarrással, hímzéssel díszítették. Engem is befogott, volt, hogy hajnal 3 órakor keltett fel iskola előtt. Imádtam gyöngy­csillagokat varrni a ruhákra – idézte fel az asszony. Ma már betölti az életét a kézimunkázás. Erről mesélt lapunknak. Aranyembörünket keresse a szombati Délmagyarországban!