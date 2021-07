Fáradhatatlanul sütik a palacsintát Derekegyházon – Galéria

800 liter tej, 900 kilogramm liszt, 200 kiló cukor és 4000 tojás – számokban így fejezhetjük ki a 14. Derekegyházi Palacsintafesztivált. A rendezvénysorozat harmadik napján, szombaton annyian érkeztek Derekegyházra, hogy alig lehetett parkolóhelyet találni.

Az önkormányzat híres, titkos receptúrájú kökénylekvárjából 100 liternyi fogyott, amellett még az adományokból összeszámlálhatatlan mennyiségű, különböző ízű töltelék is került a palacsintákba, amik idén is nagyon ízlettek a Derekegyházra látogatóknak. Ezt az is jelezte hogy hosszú, tömött sorokban álltak az emberek kóstolóért a palacsintasütő sátornál.

Király Imréné a fábiánsebestyéni nyugdíjasklub csapatát erősítette a sütősátorban.

– A tavalyi évet leszámítva, amikor a vírus miatt elmaradt a rendezvény, mindig jöttünk. Hogy most mennyi palacsintát sütöttünk, ezt nem számoltuk! – mondta nevetve az asszony, aki elárulta, a jó palacsinta titka a megfelelően kikevert tészta.

Palacsintafesztivál nem létezik palacsintatánc nélkül. Most is időről időre felcsendült a jól ismert zene. A közös táncot ezúttal megtoldották a Jerusalema kihívással is.

Szombaton délután palacsintaevő versenyt is rendeztek. A jelentkezőknek 5-5 palacsintát kellett befalniuk. Szurkoltak a nézők a legjobbaknak is, de talán még jobban annak a nagylánynak, aki még akkor is ette a maga adagját, amikor az első három helyezettnek már a díjakat is átadták.

– Kellő bátorsággal még januárban kezdtük szervezni a programot. Úgy voltunk vele, ha nem olyan lesz a helyzet, hogy megrendezhessük, akkor legfeljebb lemondjuk. Szerencsére erre nem került sor. Ez a rendezvény újra összehozott bennünket, nem a Facebookon, az online felületen, hanem végre a valóságban – mondta a rendezvényen Szabó István, Derekegyház polgármestere.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes is azt emelte ki köszöntőjében, hogy a vírus elvett tőlünk másfél évet.

– Végre most újra megélhetjük a szabadságot. Magyarországon az emberek sokasága értette meg, hogy mennyire fontosak azok az intézkedések, amiket meg kellett hoznunk. Nagyon sokan beoltatták magukat. Ennek is az eredménye, hogy maszk nélkül lehetünk együtt egy ilyen nagy rendezvényen, mint a derekegyházi. A hírekből azt halljuk, nem minden országban van ez így – fogalmazott. Kiemelte, vidéken jó élni, ennek egyik fontos eleme a közösség ereje.