Farsang: Népszokások nyomában + kvíz

A hagyományok, népszokások gyakran tűnnek furcsának, érthetetlennek, pedig nagyon is megvan a belső logikájuk, funkciójuk, szimbólumrendszerük, amelyeket ha megértünk egy igen érdekes világlátás és gondolkodásrendszer bontakozik ki előttünk, mely feltárja előtteink őseink tudását is.

Hamvazószerda

Idén február 17-én, azaz ma van hamvazószerda, amely egy mozgóünnep, mely a nyugati kereszténységben a farsang végét és a böjt kezdetét jelöli. A hamvazószerda húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Legkorábbi lehetséges dátuma február 4., legkésőbbi március 10. Eredetileg vezeklésként hamut szórtak a fejükre, később egyházi szertartásként általánossá vált a szokás. Egyes magyarázatok szerint a halandóságunkra emlékeztet a hamvazkodás: Porból lettél, porrá leszel. A hamvazószerdát nevezik még szárazszerdának vagy böjtfogadó napnak is. Hiszen lezárul a farsangi időszak, a mulatságban és finom falatokban való tobzódás után jön a 40 napig tartó böjt, mely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra készít fel.

Farsang

A farsanghoz igen sok szokás kötődik, mely tájegységenként is változó. A farsang vízkereszt után veszi kezdetét, ez a jelmezöltés, a bálak és a lakodalmak időszaka is. A farsanghoz kapcsolódó szokások közül a párválasztásnak kiemelt szerepe volt a farsangi táncmulatságokban, játékokban. A fiatalabbak esetben legénnyé avatási ritulékat tartottak, jelezve, hogy most már megérettek az udvarlásra, míg az idősebbek esetében, akik nem nősültek meg vagy találtak férjet maguknak, azokat is figyelmeztették, hogy ideje megházasodniuk.