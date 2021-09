Felhőtlen szórakozást ígér az őszi mórahalmi színházi évad

Sikerdarabok és neves színészek érkeznek ősszel Mórahalomra, ahol jövő héten indul a színházi évad. A közönség láthatja majd többek között Hernádi Juditot, Kern Andrást, Fésűs Nellyt, Csonka Andrást és Hajdú Steve-et is.

A sikeres nyári lovasszínházi produkciók után kezdődik az őszi színházi évad Mórahalmon. Az Aranyszöm Rendezvényházban a következő hónapokban számos vendégelőadást láthatnak az érdeklődők – többek között azokat is, amelyeket a tavalyi koronavírus-járvány meghiúsított.

– Előző évben csupán egyetlen darabot tudtunk bemutatni, ezért igyekeztünk a már beígért előadásokat idén pótolni. Ezek mellett azonban új előadások is bekerültek a kínálatba – mondta el Seres István Pipu, az Aranyszöm Színház igazgatója. Hozzátette, a céljuk az volt, hogy szórakoztató estéket biztosítsanak a közönségnek, ezért olyan darabokat választottak, amelyek alkalmasak arra, hogy a nézők ezeknek köszönhetően elfelejtsék a hétköznapok gondjait és egy kicsit felviduljanak.

– Sikerült új együttműködési megállapodásokat is kötnünk, ennek köszönhetően például idén már a Játékszín produkciói is láthatók lesznek Mórahalmon. Az egyik legsokoldalúbb hazai szórakoztató színházból három produkció is érkezik hozzánk, az egyik rögtön az évad elején. Szeptember 13-án a Hatan pizsamában című kétfelvonásos vígjátékkal indítjuk a szezont, amelyben többek között Hajdú Steve-et és Csonka Andrást láthatja majd a közönség – mondta el az igazgató.

Ezt követően szeptember 27-én a Babaváró musical lesz műsoron Fésűs Nelly főszereplésével, amelyre tavaly már jegyeket is adtak el, bemutatni azonban sajnos már nem sikerült. Október 11-én pedig a Csoportterápia musical komédia érkezik a Veres 1 Színház előadásában, többek között Pál Tamás és Dósa Mátyás szereplésével.

Seres István elmondta, az évad további részére is megvannak már a tervek.

– Az Orlay Produkciós Iroda is új belépő lesz Mórahalmon, ők két előadást is hoznak hozzánk. A Valódi hamisítvány valószínűleg az évad legjobban várt darabja lesz Hernádi Judittal és Kern Andrással, illetve hoznak egy Woody Allen-adaptációt is. A Férjek és feleségek című romantikus vígjátékban Ullmann Mónika mellett látható lesz a sokáig Szegeden színészkedő Pataki Ferenc is. Ezenfelül lesz még egy Tóthék előadásunk, egy stand up est Aranyosi Péterrel és Vida Péterrel, illetve ősz végén két fergeteges vígjáték: a Primadonnák és a Legénybúcsú, mindkettőben Szente Vajk és Csonka András is játszanak – sorolta az igazgató.

A jelenlegi szabályozások értelmében a színházi előadásokra nem vonatkozik semmiféle járványügyi korlátozás, azok védettségi igazolvány és maszk nélkül tekinthetők meg. Az első három előadásra már vásárolhatók jegyek az Aranyszöm Rendezvényházban, a Thermál Panzió recepcióján, a mórahalmi Tourinform Irodában és online a rendezvenyhaz.morahalom.hu weboldalon.