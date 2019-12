Fotókiállítással zárja az évet a REÖK

A Regionális Összművészeti Központ és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 45 kortárs fotóművész közel 70 táncfotóját bemutató tárlat nyílik Megörökíteni az elmúló pillanatot – TáncKépek címmel pénteken délután Szegeden. A készülő kiállításról Nátyi Róbert, a REÖK művészeti vezetője számolt be.

– Látható, hogy az elmúlt években a fotográfia egyre népszerűbbé válik, a képzőművészeti kiállítóhelyek is egyre inkább integrálják a repertoárjukba a fotográfiát. Számunkra is fontos, hogy évente legalább egy vagy két fotókiállítással tudjunk jelentkezni. Tavaly Bäck Manci fotókiállításával zártuk az évet és ez idén sem lesz másként. Ez mostani kiállítás annyiban rendhagyó, hogy nem a Regionális Összművészeti Központ gondozta az anyagot, hanem Eifert János fotóművész volt a kiállítás kurátora, szervezője, aki a kollégáit megkereste és a tánc tematikájára készítettek egy anyagot, amit először Szentendrén mutattak be – mondta Nátyi Róbert.

A művészeti vezető elmondta, hogy a kiállításhoz használni fogják a fénytechnika lehetőségeit, sötét termekben lesz a kiállítás anyaga, ahol minden fotót külön megvilágítva láthatnak majd az érdeklődők. A kiállításra kiválogatott képek az elmúlt 20 év színpadi terméseiből elkapott leglátványosabb pillanatokat örökítették meg. Az alkotásokon szerepelnek többek között a Szegedi Kortárs Balett művészei is. Dusha Béla szegedi fotóművész egyik fotója, a néhány évvel ezelőtt bemutatott Stabat Mater című előadáson készített képe is bekerült a válogatásba.

– Általában az vezérelt a táncfotózáskor, hogy olyan képet alkossak, amit a nézőtérről nem ugyanúgy láthatnak az emberek. Egy megkoreografált táncművészeti darabot szó szerint egy szusszal kell végig fotografálni, az embernek egy ritmusban kell lennie a darabhoz, hogy ne maradjon le a pillanatról, már a zoomolás is annyi időt vesz el, hogy helyzetekről maradsz le, ezért egy látószöggel dolgozom – mondta Dusha Béla.

A fotókon nemcsak a klasszikus és a kortárs balett, hanem a táncok sokféle variációja megjelenik, a társastáncoktól kezdve egészen a néptáncig. A tárlat 2020. január 19-ig lesz látható a Reök-palotában.