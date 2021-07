Furfangos komédia az emberi gyarlóságról

A negyedik Moliére-komédiát álmodja színpadra Herczeg T. Tamás az idei Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Scapin furfangjai előadás augusztus 8-án és 9-én tekinthető meg az újszegedi szabadtéri színpadon.

Az alkotók július 5-én tartották az első olvasópróbát, amelyen a rendező lapunknak elmondta, 2014-ben Gérard Depardieu ajánlotta figyelmébe a francia mester e művét.

– Nem óhajtom átértelmezni a művet, nem lesz menedzser, sem hippi a címszereplőből. Megpróbáljuk megfejteni a furfang lényegét, amely tulajdonképpen nem más, mint az igazak eszköze a hatalmasságokkal szemben, amikor utóbbiak aljasságra használják a jogaikat. Egy kellemes vígjáték, de remélhetőleg az utolsó képtől a közönség felkapja a fejét és úgy érzi majd, muszáj továbbgondolnia a látottakat – fejtette ki.

A cselekmény mozgatórugója ezúttal egy szolga, Scapin, aki az őt körülvevő emberek esendőségét kihasználva kénye-kedve szerint irányítja őket. A kacagtató helyzeteket Parti Nagy Lajos nyelvi leleménye spékeli.

A címszerepben Sorbán Csabát láthatja a közönség, az uraskodó atyákat pedig olyan neves színészek alakítják, mint Koltai Róbert és Cserna Antal.

A korábbi szegedi Moliére-darabok népszerű színészei is színpadra lépnek majd, Sebők Maya, Farkas Andrea, Balog József, Farkas László Róbert és Kancsár József is szerepelnek az előadásban. Mellettük a Szegedi Nemzeti Színház két fiatal színésze, Menczel Andrea és Poroszlay Kristóf is debütál a Szabadtéri Játékokon a produkcióban. A díszletekért és jelmezekért ezúttal is Bianca Imelda Jeremiás felel, aki az olvasópróbán bemutatta terveit. A látványvilágban a családi ellentétet a zöld és a bordó színek játéka szemlélteti majd a konténerekkel telített kikötővárosban. Elárulta, a fantáziadús, expresszív látványvilágban parókák, skótkockák és ATM-automata is fontos szerepet kap majd.