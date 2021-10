Gondolkodásra késztet az írónő könyve

A Csemegi Károly könyvtárban mutatták be Tóth Tamara regényíró első könyvét, a szerzővel Gyöngyössy Orsolya beszélgetett. A manassé című fantasztikus történetben a szerző egy olyan, az emberek között élő faj tagjain keresztül közli gondolatait, akik nem éreznek érzelmeket.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony bukása miatt széteshet az MSZP

– Még gimnazista koromban kezdtem el ezt a történetet, ami végül tíz évig íródott, formálódott, érlelődött. Sokszor újra meg újra átírtam, mert én is sokat változtam az évek alatt, így a karakterek is velem együtt változtak. Úgy gondolom, ha valami tőlem rosszul hangzik, az a szereplőimtől is – beszélt könyvéről Tóth Tamara.

A fiatal írónő a regénye cselekményéről elmondta, hogy a történet az érzelmekről, illetve azok hiányáról szól. Főhőse, Axel azt az eseményt meséli el, ami megváltoztatta az életét.

– A főszereplőnek rengeteg, az embereket érintő véleménye és gondolata van, és azt szeretném, hogy az olvasók elgondolkodjanak ezeken. Ha egy ilyen, érzelmek nélküli lény így látja az embereket kívülről, az mennyire lehet igaz. A főhősön keresztül én is elmondom a gondolataimat a világról, amit mások is lehet, hogy ugyanígy látnak, csak nem mondják ki – vetette fel az írónő.

Tóth Tamara arról is beszélt, hogy regénye elkészülte után is folyamatosan ír. Verseken, novellákon, meséken is dolgozik, de egyelőre új könyvet nem tervez.