Ha szemfüles volt, már láthatta, milyen lesz a felújított múzeum homlokzata – fotó

Jól halad a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Vár és Kőtár felújítása. A múzeum felújított homlokzatának első szakaszai már kibukkantak az állványzat mögül, dolgoznak a tetőn, a Vár körül elbontották a kerítés egy részét és folynak a belső munkálatok is.

Folyamatosan zajlik a Móra Ferenc Múzeum és a Vár és Kőtár felújítása Szegeden. A leglátványosabb elem a múzeum megújult homlokzatának két szakasza, ahonnan már le is bontották az állványzatot: a falak kétféle színt kaptak, az ablakok pedig zöld színűek lettek. Az épület tetejének rekonstrukcióján is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, csakúgy, mint a belső terekben. A projekt része a Móra-múzeum kiállítóhelyének, a Vár és Kőtárnak a felújítása is. Az épület körüli kerítés egy részét elbontották, zajlik a tereprendezés, valamint az épületen belül is folynak a munkálatok.

A felújítás a nyáron kezdődött, akkor szinte szó szerint mindent le és kibontottak a patinás épületből.

A szegedi fejlesztéshez az Európai Unió 899 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtott, melyhez a város további több, mint bruttó 500 millió forintos saját forrást biztosított. A Tisza-parti nagyprojekthez tartozik a hatvanas években épült, elavult gépészetű, víz- és energiapazarló medencés szökőkút bontása, és helyén az új vízjáték megépítése, a zöld terület rehabilitációja a Stefániától a Roosevelt térig összesen 1,1 milliárd forintból, valamint a Móra-múzeum és a vár felújítása 900 millióból.