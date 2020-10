Háborúkban elesett katonákra emlékeztek Vásárhelyen – Galéria

Mindenszentek napja alkalmából Hódmezővásárhelyen megemlékezést tartott az önkormányzat. Az ünnepség a Kossuth téren, az I. világháborús emlékműnél kezdődött, majd a Hősök terén, a II. világháborús emlékműnél folytatódott.

A Kincses temető Hősök kertjében a díszsírhelyeket, a katolikus temetőben a volt szovjet hadsereg katonáinak állított emlékműnél a szerb és montenegrói hősi halottak keresztfáit koszorúzták meg, majd a Szent István templomnál a leventék emléktáblájánál is fejet hajtottak az emlékezők.

– Mindenszentek napján elsősorban a keresztény egyház szentjeire emlékezünk – mondta a Kossuth téren elhangzott beszédében Kis Andrea alpolgármester.

– Azokra, akik hitükkel csodát tettek, akik a halált is vállalták, akik megkérdőjelezhetetlen erkölcsi mintáink. De nem csak a jól ismert szentek sorára gondolunk ilyenkor. Nemcsak ők lehetnek példaképeink, hanem akikhez ma is mérjük magunkat és cselekedeteinket. Így emlékezünk a világháborúk hősi halottaira is. A nevek mögött meglátjuk az emberi sorsokat. Sokan közülük bizonyára szentek voltak, mások csak esendő emberek, akik fáztak, éheztek, fájdalmukban átkozódtak. Értük akkor feleségek anyák, gyermekek imádkoztak. Akiknek nem volt más választásuk, csak hogy sorsukat elfogadják. Értük is gyújtunk ilyentájt fényt – mondta az alpolgármester.