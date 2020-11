Habsburg Ottóra emlékeztek Makón – Galéria

– Milyen érdekes, hogy Habsburg Ottót egy alkalommal éppen március 15-én tüntették ki Magyarországon – hívta fel a figyelmemet egy kollégám tegnap, miközben a neki emléket állító kiállítás megnyitó beszédeit hallgattuk. Valóban, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik fontos momentuma volt a Habsburg-ház trónfosztása – Magyarország akkoriban épp Ausztriával, az uralkodóházzal szemben igyekezett kivívni függetlenségét.

Ám ha jobban belegondolunk, a március 15-ei kitüntetés dátuma inkább egy emelkedett gesztus. Habsburg Ottó valósággal rajongott Magyarországért, nyelvünket is beszélte, hiszen gyermekkorában pannonhalmi szerzetesek oktaták. S mint az egykori uralkodóház tagja, a modern világban is megtalálta a helyét: az általa alapított Páneurópai Mozgalom hitelesen képviselte az európai egység eszméjét, ő maga pedig azt is fennen hirdette, hogy ebbe az egységbe bizony beletartozik Magyarország is. Nem véletlen, hogy amikor Makó a rendszerváltás után felelevenítette azt a régi hagyományt, hogy a város díszpolgári címmel tisztelje meg az arra érdemeseket, Habsburg Ottó az elsők között kapta meg a kitüntetést. Amiből aztán hosszú barátság született: az Európa-parlament osztrák, de szívében magyar képviselője ezt követően rendszeresen látogatott el a Maros-parti városba.

A költőt, Makó fogadott fiát tehát ezúttal is igazolta az élet: az emlékezés valóban békévé tudja oldani a harcot, melyet őseink vívtak. És ebből a békéből olykor nagyszerű dolgok tudnak születni – érdemes tehát megemlékeznünk Habsburg Ottóról.